Στουρνάρας για ΕΚΤ: Χρειάζεται ευελιξία καθώς η κρίση στο Ιράν μπορεί να δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε την Τρίτη 3/3 σε συνέντευξη του στο Reuters, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της όσον αφορά τα επιτόκια, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, που επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, ενδέχεται να αυξήσουν τον πληθωρισμό και να πλήξουν την ήδη περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, κάνοντας την ενέργεια πιο ακριβή και διαταράσσοντας την προμήθεια άλλων χημικών προϊόντων.

Ο Στουρνάρας επισήμανε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα προκαλέσει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. «Αν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Αν συνεχιστεί, θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο σενάρια. Οπότε πρέπει να δείξουμε ευελιξία», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «δεν πρόκειται να διαρκέσει χρόνια», ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να δικαιολογήσει έναν ευρύτερο και ανοιχτού ορίζοντα πόλεμο.

Ωστόσο, για την ώρα, ο Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις πριν προχωρήσει σε αλλαγές στα νομισματικά της εργαλεία. «Η επίδραση στον πληθωρισμό και στην παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της στρατιωτικής σύγκρουσης. Δεδομένου ότι δεν έχουμε ορατότητα ούτε για το ένα ούτε για το άλλο, και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να βιαστούμε να αλλάξουμε καμία παράμετρο νομισματικής πολιτικής τώρα, αλλά να παραμείνουμε σε επιφυλακή και να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτήρισε την κρίση «άλλο ένα σοβαρό σοκ από πλευράς προσφοράς» που πλήττει την οικονομία της ζώνης του ευρώ, η οποία έχει ήδη επηρεαστεί από το ενεργειακό σοκ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και από τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ πέρυσι.