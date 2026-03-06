Παπαθανάσης: Αν προκύψουν πιέσεις από τις διεθνείς εξελίξεις, θα στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με ψυχραιμία τις διεθνείς εξελίξεις και είναι έτοιμη να παρέμβει όποτε απαιτηθεί, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και τη σταθερότητα για να αντιμετωπίσει πιθανές προκλήσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης. «Σήμερα, έχουμε μια οικονομία και μια ανάπτυξη που είναι υπερδιπλάσια της Ευρώπης», σημείωσε. «Όσο η οικονομία είναι καλά, μπορούμε να έχουμε τα μέτρα και τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες».

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ψυχραιμίας: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι παρακολουθεί ψύχραιμα τις εξελίξεις και όταν απαιτηθεί, παρεμβαίνει. Είναι σημαντικό ότι η οικονομία μας μπορεί να δώσει τη στήριξη, όταν απαιτηθεί».

Αυξημένοι έλεγχοι στην αγορά για αποτροπή αισχροκέρδειας

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση δημιούργησε τις απαραίτητες συνθήκες και υπηρεσίες ώστε να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία, όπως σημείωσε, θα βρίσκεται πολύ κοντά στους ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει εργαλεία και μέτρα για να παρέχει στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όποτε κριθεί αναγκαίο. Η ψυχραιμία, σε συνδυασμό με την ισχυρή οικονομία, επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανταποκρίνεται άμεσα σε πιέσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις διεθνείς εξελίξεις.

Όπως κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ισχυρή θέση, γεγονός που της επιτρέπει να παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα χωρίς πανικό και να παρεμβαίνει αποτελεσματικά όταν χρειαστεί, διασφαλίζοντας παράλληλα τη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.