Κώτσηρας: Από αύριο 15/3 αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Στα μέτρα για την αποτροπή φαινομένων κερδοσκοπίας στην αγορά, αλλά και στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας, εφαρμόζοντας αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα όπου εντοπίζονται παραβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί στο παρελθόν κρίσεις όπως η πανδημία του κορονοϊού και η ενεργειακή κρίση του 2022, επιλέγοντας –όπως είπε– μια πολιτική που βασίζεται στη λογική, τη σύνεση και την ψυχραιμία, με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας που επιτρέπει τη στήριξη των πολιτών με μόνιμες παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε μέτρα που έχουν υλοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων κάθε Νοέμβριο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, κυρίως για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους.

Όπως τόνισε, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης έχουν ήδη αυξηθεί οι καθαρές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου. Παράλληλα, με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από τη Δευτέρα, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειώσεις φόρου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πολίτες που επηρεάζονται από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, καθώς και νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Επιπλέον, όπως επισήμανε, για το 2026 θα ισχύσει μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και για κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί.

Αναφερόμενος στη διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων, ο υφυπουργός χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη τη θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου υποβολής, επισημαίνοντας ότι και φέτος θα ισχύσει η κλιμακωτή έκπτωση φόρου ως κίνητρο για την έγκαιρη κατάθεση των δηλώσεων.

Συνοψίζοντας, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: από τη μία πλευρά στους εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και από την άλλη στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της αύξησης του κατώτατου και του μέσου μισθού, της μείωσης της ανεργίας –η οποία, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα– και της σταδιακής μείωσης της φορολογίας. Υπενθύμισε μάλιστα ότι μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν μένει πίσω», κατέληξε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.