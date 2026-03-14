ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κώτσηρας: Από αύριο 15/3 αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
Οικονομία
17:35 - 14 Μαρ 2026

Κώτσηρας: Από αύριο 15/3 αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα μέτρα για την αποτροπή φαινομένων κερδοσκοπίας στην αγορά, αλλά και στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας, εφαρμόζοντας αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα όπου εντοπίζονται παραβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί στο παρελθόν κρίσεις όπως η πανδημία του κορονοϊού και η ενεργειακή κρίση του 2022, επιλέγοντας –όπως είπε– μια πολιτική που βασίζεται στη λογική, τη σύνεση και την ψυχραιμία, με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας που επιτρέπει τη στήριξη των πολιτών με μόνιμες παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε μέτρα που έχουν υλοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων κάθε Νοέμβριο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, κυρίως για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους.

Όπως τόνισε, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης έχουν ήδη αυξηθεί οι καθαρές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου. Παράλληλα, με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από τη Δευτέρα, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειώσεις φόρου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πολίτες που επηρεάζονται από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, καθώς και νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Επιπλέον, όπως επισήμανε, για το 2026 θα ισχύσει μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και για κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί.

Αναφερόμενος στη διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων, ο υφυπουργός χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη τη θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου υποβολής, επισημαίνοντας ότι και φέτος θα ισχύσει η κλιμακωτή έκπτωση φόρου ως κίνητρο για την έγκαιρη κατάθεση των δηλώσεων.

Συνοψίζοντας, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: από τη μία πλευρά στους εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και από την άλλη στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της αύξησης του κατώτατου και του μέσου μισθού, της μείωσης της ανεργίας –η οποία, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα– και της σταδιακής μείωσης της φορολογίας. Υπενθύμισε μάλιστα ότι μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν μένει πίσω», κατέληξε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 18:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρκόπουλος: Θα ματώσουμε τη φανέλα για τη φορολογική πολιτική και τη στήριξη της κοινωνίας
Οικονομία

Μαρκόπουλος: Θα ματώσουμε τη φανέλα για τη φορολογική πολιτική και τη στήριξη της κοινωνίας

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών
Πολιτική

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
Ακίνητα

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις εμπορικές ΜμΕ
Επιχειρήσεις

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις εμπορικές ΜμΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:15

Πεντάγωνο: Ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 80 δισ. για χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:09

Υπ. Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση €6 εκατ. στον δήμο Λέρου για έργα υποδομής

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 13:03

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;

Οικονομία
19/06/2026 - 13:01

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (24/6) θα διενεργηθεί δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:58

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα

Αναλύσεις
19/06/2026 - 12:56

BofA για Metlen: Τιμή στόχος τα 52 ευρώ με... καταλύτη το γάλλιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 12:51

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

Υγεία
19/06/2026 - 12:49

Ο ΣΦΕΕ στη BEYOND 2026 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry»

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 12:46

Η θεωρία του Γερουλάνου για την… χαμένη Ατλαντίδα του ΠΑΣΟΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19/06/2026 - 12:42

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Πολιτική
19/06/2026 - 12:34

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 12:33

OQ Technology Hellas: Επιτυχής Εκπομπή Μηνυμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε κινητά μέσω δορυφόρου

Πολιτική
19/06/2026 - 12:29

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη

Ναυτιλία
19/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο

Οικονομία
19/06/2026 - 12:16

Ακάθεκτος ο ελληνικός τουρισμός: Αύξηση 10,6% στις αφίξεις και 9,5% στις εισπράξεις τον Απρίλιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρηση 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Απρίλιο

Πολιτική
19/06/2026 - 12:08

Κεραμέως για συντάξεις: Ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα και μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:04

Βόλος: Απέσπασαν €370.000 από 13χρονο – Ποιοι και γιατί τον εκβίαζαν

Πολιτική
19/06/2026 - 11:58

Παπασταύρου: Επιταχύνουμε αποφασιστικά την ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:42

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 30 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Πολιτική
19/06/2026 - 11:38

Θεοδωρικάκος: Αξιόπιστος διάλογος για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:34

Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή

Πολιτική
19/06/2026 - 11:24

Φαραντούρης: Το να γνωρίζoυν οι καταναλωτές εάν ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο είναι αυτονόητο δικαίωμα επιλογής

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 11:05

Επιφυλακτικότητα και μικτές τάσεις στις ευρωαγορές μετά την αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Ακίνητα
19/06/2026 - 10:50

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 10:44

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/06/2026 - 10:38

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:37

ifo: «Υπαρξιακή απειλή» για την Ευρώπη η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Αναλύσεις
19/06/2026 - 10:30

ΧΑ: Λήγουν σήμερα (19/6) τα ΣΜΕ του Ιουνίου, διαδικασία που αναμένεται να συμβάλει σε αυξημένη μεταβλητότητα

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:11

Ακυρώθηκε η συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, θολώνοντας τις προοπτικές για μια διαρκή εκεχειρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ