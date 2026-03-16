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ΥΠΕΘΟ: Απάντηση σε αιτιάσεις που σχετίζονται με ενέργειες τεχνικής υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Οικονομία
14:48 - 16 Μαρ 2026

ΥΠΕΘΟ: Απάντηση σε αιτιάσεις που σχετίζονται με ενέργειες τεχνικής υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ενέργειες τεχνικής υποστήριξης προβλέπονται τόσο στους σχετικούς ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Ταμείων όσο και στη σχετική εθνική νομοθεσία και κρίνονται ως απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των πόρων των Ταμείων αναφέρει με ανακοίνωση του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Οι ενέργειες αυτές αποτελούσαν ανέκαθεν ένα απαραίτητο εργαλείο ορθής κι αποτελεσματικής διαχείρισης των προγραμμάτων των Ταμείων και θα συνεχίσουν να αποτελούν και στα επόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ειδικά για τις συμβάσεις επικοινωνίας, οι δράσεις δημοσιότητας αποτελούν διαρκή Κανονιστική υποχρέωση της χώρας κι όχι επιλογή, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης δε, η ανάγκη υποστήριξης παραμένει υψηλή, καθώς το τελευταίο στάδιο ενός χρηματοδοτικού προγράμματος είναι το πιο απαιτητικό σε όγκο εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες αυτές συμμορφώνονται απολύτως αναφορικά με τη διαδικασία ανάθεσής τους με το εθνικό (ν. 4412/16) κι ενωσιακό δίκαιο περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και υλοποιούνται σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης κι ελέγχου των Ταμείων.

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