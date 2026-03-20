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Πιερρακάκης: Αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ
Οικονομία
12:59 - 20 Μαρ 2026

Πιερρακάκης: Αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους Ευρωπαίους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει ότι πολίτες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενέργειας και ότι η ΕΕ θα δράσει για τη διατήρηση προσιτών τιμών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσω της επιτάχυνσης της δημιουργίας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της αξιοποίησης της ψηφιοποίησης στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη αναλυτικά: «Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενέργειας. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.

Πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

διατήρηση προσιτών τιμών ενέργειας

επιτάχυνση της δημιουργίας μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιοποίησης των χρηματοοικονομικών».

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