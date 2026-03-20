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ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας και για ιδιώτες
Οικονομία
14:25 - 20 Μαρ 2026

ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας και για ιδιώτες

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, με τη δημοπρασία το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 25 Σεπτεμβρίου 2026. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Τ+2).

Παράλληλα, με τη δημοπρασία το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 έως και Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ.

Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ. Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

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