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Ακτοπλοΐα: Ζυγίζονται μέτρα «αναχώματα» – Οι κρίσιμες μεταβλητές
Οικονομία
09:53 - 21 Μαρ 2026

Ακτοπλοΐα: Ζυγίζονται μέτρα «αναχώματα» – Οι κρίσιμες μεταβλητές

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία μέτρων στήριξης για την ακτοπλοΐα από το οικονομικό επιτελείο, με στόχο να ανακοπεί η πίεση που προκαλεί η εκτίναξη του κόστους καυσίμων και να αποφευχθούν αυξήσεις στα εισιτήρια, αλλά και προβλήματα στη νησιωτική συνδεσιμότητα.  

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή του οικονομικού επιτελείου και εκπροσώπων της ακτοπλοΐας. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα δεδομένα με στόχο τη στήριξη των πολιτών, ενώ οι όποιες αποφάσεις αναμένονται από την ερχόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, η εξίσωση παραμένει δύσκολη. Μέτρα όπως η επιδότηση καυσίμων σκοντάφτουν στους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων, αν και εξετάζεται πιθανή χαλάρωση του πλαισίου.

Από την πλευρά τους, οι ακτοπλόοι προτείνουν μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ, επιδότηση εργοδοτικών εισφορών και κάλυψη του κόστους από υποχρεωτικές εκπτώσεις, στα πρότυπα των ΚΤΕΛ. Οι προτάσεις βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Πίεση στο λειτουργικό κόστος

Παράγοντες της αγοράς, πάντως, ζητούν στοχευμένα μέτρα και όχι οριζόντιες παρεμβάσεις, με προσαρμογές ανά μήνα και κατηγορία πλοίου. Όπως επισημαίνουν, οι τιμές των καυσίμων έχουν υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του έτους, ενώ από τα τέλη Φεβρουαρίου καταγράφεται αύξηση άνω του 85%.

Το μεγαλύτερο βάρος, βέβαια, δέχονται τα συμβατικά πλοία, τα πορθμεία και τα ταχύπλοα που δραστηριοποιούνται όλο τον χρόνο, σε αντίθεση με μέρος του στόλου που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει δρομολόγια. Την ίδια ώρα, πλοία σε άγονες γραμμές λειτουργούν με συμβάσεις που συνάφθηκαν σε πολύ χαμηλότερες τιμές καυσίμων.

Ο κλάδος προειδοποιεί ότι χωρίς παρεμβάσεις θα υπάρξουν περικοπές δρομολογίων και αποσύρσεις πλοίων. Ήδη, μόνο τον Μάρτιο οι επιπλέον ζημιές ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ, με ανάλογη εικόνα να αναμένεται και τον Απρίλιο.

Με τα καύσιμα να αντιστοιχούν περίπου στο 48% του λειτουργικού κόστους, εκτιμάται ότι χωρίς στήριξη θα απαιτούνταν αυξήσεις εισιτηρίων της τάξης του 25%. Γι’ αυτό και δίνεται έμφαση σε ένα μίγμα μέτρων που θα στηρίξει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τη νησιωτική οικονομία.

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