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Νέος πονοκέφαλος για την ΕΚΤ: Μισθοί σε άνοδο, πληθωρισμός σε πίεση
Οικονομία
12:52 - 23 Μαρ 2026

Νέος πονοκέφαλος για την ΕΚΤ: Μισθοί σε άνοδο, πληθωρισμός σε πίεση

Reporter.gr Newsroom
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Η αύξηση των μισθών στην ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί στο δεύτερο μισό του έτους, περιπλέκοντας το έργο της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Με βάση τον δείκτη παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ, οι αποδοχές αναμένεται να ενισχυθούν κατά 2,5% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο και κατά 2,6% το τέταρτο, ποσοστά υψηλότερα σε σχέση με εκείνα του πρώτου εξαμήνου.

Την ίδια ώρα, οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται στον απόηχο των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, που κλιμάκωσαν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οδήγησαν σε άνοδο το ενεργειακό κόστος και επιβάρυναν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυτιλία, όπου η διέλευση έχει περιοριστεί δραστικά.

Παρά τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ παραμένει σε επιφυλακή, αξιολογώντας τις επιπτώσεις της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διεργασιών, δεν αποκλείεται νέα αύξηση του κόστους δανεισμού ακόμη και τον επόμενο μήνα, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν πέραν των προβλέψεων.

Ανησυχία προκαλεί κυρίως ο κίνδυνος δευτερογενών επιδράσεων, με την άνοδο των τιμών να ενσωματώνεται ευρύτερα στην οικονομία και να παρατείνει τη διάρκεια του πληθωρισμού. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει επισημάνει ότι η Τράπεζα θα παρακολουθεί στενά τις μισθολογικές εξελίξεις, εκτιμώντας πάντως ότι το κόστος εργασίας θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται σταδιακά εντός του 2026.

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