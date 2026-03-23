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Κορκίδης (ΕΒΕΠ): «Χαιρετίζει» τα άμεσα αντανακλαστικά της κυβέρνησης για τα τέσσερα μέτρα στήριξης
Οικονομία
13:23 - 23 Μαρ 2026

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): «Χαιρετίζει» τα άμεσα αντανακλαστικά της κυβέρνησης για τα τέσσερα μέτρα στήριξης

Reporter.gr Newsroom
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Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει τα άμεσα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, υπογραμμίζει ότι τα τέσσερα μέτρα συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ για Απρίλιο και Μάιο υποστηρίζουν το κοινωνικό σύνολο, εστιάζουν στον τομέα των καυσίμων και περιορίζουν τις επιπτώσεις στις μεταφορές, την παραγωγή και την καθημερινότητα των πολιτών, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Βασίλη Κορκίδη αναφέρει για τα νέα μέτρα που εξήγγειλε σήμερα (23/3) ο πρωθυπουργός: «Η κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία ενός πρώτου αναχώματος για τον περιορισμό των συνεπειών της νέας, μεγάλης ενεργειακής κρίσης που έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα, περνάει ένα ηχηρό μήνυμα ότι, η Ελλάδα πρωτοστατεί στη διαμόρφωση μιας απούσας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Τα μέτρα συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, που θα ισχύσουν για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, κρίνονται θετικά, καθώς στοχεύουν στη στήριξη του κοινωνικού συνόλου, ενώ σύμφωνα με τα 800 εκ. ευρώ αποθεματικά στον κρατικό προϋπολογισμό, αφήνουν περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις, εάν απαιτηθούν. Σωστά τα μέτρα δίνουν έμφαση στον τομέα των καυσίμων, δεδομένου ότι, το πετρέλαιο επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής, τις μεταφορές, τις ανατιμήσεις των προϊόντων, αλλά και τη καθημερινότητα των πολιτών. Ορθώς, η κυβέρνηση επέλεξε να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από τη διεθνή άνοδο της τιμής του πετρελαίου, οι οποίες επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, τη διακίνηση αγαθών, την αγροτική παραγωγή, καθώς και το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία,σε μια περίοδο που περιλαμβάνει το Πάσχα και κατά την οποία οι νησιωτικές οικονομίες υφίστανται αυξημένες πιέσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών έκαναν πράξη όσα είπαν στη Σύνοδο Κορυφής και προχώρησαν μονομερώς, ανακοινώνοντας εγκαίρως τα τέσσερα νέα μέτρα στήριξης για να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στα καύσιμα, αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα μπορεί να αντιδρά αποτελεσματικά σε κρίσεις, που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική της σταθερότητα. Αλλά εδώ βρίσκεται και το όριο, αφού η κρίση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με εθνικά εργαλεία. Αν η Ευρώπη δεν κινηθεί συλλογικά και αποφασιστικά, τότε κάθε κράτος-μέλος θα προσπαθεί μόνο του και με διαφορετικό τρόπο να διαχειριστεί το ίδιο ευρωπαϊκό πρόβλημα, που όμως το υπερβαίνει. Χαιρετίζουμε, λοιπόν, για ακόμη μία φορά, τα άμεσα αντανακλαστικά της κυβέρνησης στη λήψη μέτρων, που αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας, χωρίς να εκτροχιάζουν το δημοσιονομικό πλαίσιο, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Παραμένουμε, ωστόσο, προσηλωμένοι στην εφαρμογή πολιτικών, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας, με στόχο την ανακούφιση της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων πολιτών. Τέλος, γνωρίζουμε πως ποτέ τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις απώλειες μιας κρίσης, όμως τουλάχιστον τα ελληνικά μέτρα είναι εδώ, ενώ τα ευρωπαϊκά λείπουν.»

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