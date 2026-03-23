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Μπρατάκος για κυβερνητικά μέτρα: «Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο»
Οικονομία
14:50 - 23 Μαρ 2026

Μπρατάκος για κυβερνητικά μέτρα: «Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξειδίκευσαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Υφυπουργός, κ. Θάνος Πετραλιάς, δήλωσε ικανοποιημένος και πως είναι στο σωστό δρόμο.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας, το οποίο μεταφέρεται άμεσα στο κόστος παραγωγής, στις τιμές και τελικά στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, τη στήριξη των νοικοκυριών και την απορρόφηση μέρους των πιέσεων στην αγορά κινούνται αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αποτελούν ένα αναγκαίο «δίχτυ προστασίας» σε μια περίοδο που οι εξωτερικοί κραδασμοί είναι έντονοι και απρόβλεπτοι. Η έγκαιρη ενεργοποίηση τέτοιων εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη σταθερότητα της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει καταδείξει με σαφήνεια ότι τα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, όσο χρήσιμα και αν είναι, δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας ανθεκτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Η ελληνική επιχειρηματικότητα –και ιδιαίτερα η βιομηχανία– δε ζητά μόνο ανακούφιση. Ζητά προοπτική.

Και η προοπτική αυτή συνδέεται άμεσα με ένα κρίσιμο ζήτημα: το κόστος ενέργειας.

Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, η ενέργεια δεν είναι απλώς ένας ακόμη παράγοντας κόστους. Είναι ο βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας. Όταν το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό και ευμετάβλητο, περιορίζεται η δυνατότητα σχεδιασμού, μειώνεται η ανταγωνιστικότητα και αναστέλλονται επενδυτικές αποφάσεις. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι ανταγωνιστές της ελληνικής βιομηχανίας απολαμβάνουν συχνά χαμηλότερο και πιο σταθερό ενεργειακό κόστος, το ζήτημα αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό.

Η μετάβαση, λοιπόν, από τα έκτακτα μέτρα στήριξης σε μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου. Η διαμόρφωση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού ενεργειακού πλαισίου για τη βιομηχανία δεν είναι απλώς μια επιλογή πολιτικής. Είναι αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Μέτρα όπως η εξασφάλιση πιο ανταγωνιστικών τιμολογίων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, η ενίσχυση των μακροχρόνιων συμβολαίων ενέργειας, η μείωση ρυθμιζόμενων χρεώσεων και η επιτάχυνση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά το τοπίο. Δεν πρόκειται για παρεμβάσεις θεωρητικού χαρακτήρα, αλλά για πρακτικά εργαλεία που εφαρμόζονται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το όφελος από μια τέτοια στρατηγική δεν περιορίζεται στις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, διαχέεται σε ολόκληρη την οικονομία. Η μείωση του κόστους παραγωγής οδηγεί σε πιο ανταγωνιστικά προϊόντα, ενισχύει τις εξαγωγές, δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά μεταφράζεται σε καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή. Πρόκειται για έναν θετικό κύκλο που ενισχύει την ανάπτυξη και τη συνοχή.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε κρίσεις με σοβαρότητα και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Σήμερα, το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει αυτή τη σταθερότητα ως βάση για το επόμενο βήμα: τη μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο με ισχυρότερη βιομηχανική βάση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Τα μέτρα ανακούφισης είναι απαραίτητα. Αλλά δεν αρκούν. Το στοίχημα είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η ελληνική οικονομία να μην ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά να τις διαμορφώνει.

Και αυτό ξεκινά από κάτι πολύ συγκεκριμένο: ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και προβλέψιμο ενεργειακό κόστος για την παραγωγή.

Γιατί τελικά, η πραγματική στήριξη της κοινωνίας περνά μέσα από μια ισχυρή οικονομία. Και μια ισχυρή οικονομία χτίζεται πάνω σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις».

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