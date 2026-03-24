Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (24/3) απόλυτα ικανοποιημένος από την πρόοδο των επιχειρησιακών στόχων των αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «τεράστια επιτυχία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως η ηγεσία της χώρας έχει εξουδετερωθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε επαφή με «τους κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν, οι οποίοι -σύμφωνα με τον ίδιο- επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ θέλουν μια συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την αποστολή του συμβούλου του Τζάρεντ Κούσνερ και του ειδικού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ανέφερε ότι βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες «αυτή τη στιγμή», μαζί με τον αντιπρόεδρο JD Vance και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν «θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία», προσθέτοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν αναμενόμενο υπό τις παρούσες συνθήκες. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως το ναυτικό, η αεροπορία και τα συστήματα επικοινωνιών, έχουν ουσιαστικά καταστραφεί, με τη διακοπή των επικοινωνιών να αποτελεί -κατά τον ίδιο- το σημαντικότερο πρόβλημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε εξέλιξη στις συνομιλίες.

«Όλα ξεκινούν από το ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο», ανέφερε, προσθέτοντας πως υπάρχει ήδη σχετική συμφωνία, αν και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε ερώτηση για το με ποια πρόσωπα διεξάγονται οι επαφές από ιρανικής πλευράς, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η προηγούμενη ηγεσία εξουδετερώθηκε και πως στη συνέχεια συγκροτήθηκε νέα, η οποία επίσης επλήγη. «Τώρα υπάρχει μια νέα ομάδα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», δήλωσε.

Τέλος, ανέφερε ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο με νόημα: «Δεν εμπιστεύομαι κανέναν».