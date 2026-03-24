ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα
Ειδήσεις
21:00 - 24 Μαρ 2026

Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (24/3) απόλυτα ικανοποιημένος από την πρόοδο των επιχειρησιακών στόχων των αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «τεράστια επιτυχία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως η ηγεσία της χώρας έχει εξουδετερωθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε επαφή με «τους κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν, οι οποίοι -σύμφωνα με τον ίδιο- επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ θέλουν μια συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την αποστολή του συμβούλου του Τζάρεντ Κούσνερ και του ειδικού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ανέφερε ότι βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες «αυτή τη στιγμή», μαζί με τον αντιπρόεδρο JD Vance και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν «θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία», προσθέτοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν αναμενόμενο υπό τις παρούσες συνθήκες. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως το ναυτικό, η αεροπορία και τα συστήματα επικοινωνιών, έχουν ουσιαστικά καταστραφεί, με τη διακοπή των επικοινωνιών να αποτελεί -κατά τον ίδιο- το σημαντικότερο πρόβλημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε εξέλιξη στις συνομιλίες.

«Όλα ξεκινούν από το ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο», ανέφερε, προσθέτοντας πως υπάρχει ήδη σχετική συμφωνία, αν και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε ερώτηση για το με ποια πρόσωπα διεξάγονται οι επαφές από ιρανικής πλευράς, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η προηγούμενη ηγεσία εξουδετερώθηκε και πως στη συνέχεια συγκροτήθηκε νέα, η οποία επίσης επλήγη. «Τώρα υπάρχει μια νέα ομάδα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», δήλωσε.

Τέλος, ανέφερε ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο με νόημα: «Δεν εμπιστεύομαι κανέναν».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 22:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίκη Τεμπών - Φλωρίδης: Προτεραιότητα σε κατηγορούμενους και δικηγόρους - Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Δίκη Τεμπών - Φλωρίδης: Προτεραιότητα σε κατηγορούμενους και δικηγόρους - Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση 

Πακιστάν: Προτίθεται να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν
Ειδήσεις

Πακιστάν: Προτίθεται να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν

Ο Τραμπ στέλνει 3.000 πεζοναύτες στον Κόλπο - Σενάρια για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ στέλνει 3.000 πεζοναύτες στον Κόλπο - Σενάρια για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα
Ειδήσεις

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ
Ειδήσεις

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 23:14

Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq

Υγεία
29/06/2026 - 23:00

Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Πολιτική
29/06/2026 - 22:30

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Πολιτική
29/06/2026 - 22:17

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Πολιτική
29/06/2026 - 22:00

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Εργασιακά
29/06/2026 - 21:45

e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Ειδήσεις
29/06/2026 - 21:30

Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:12

Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ