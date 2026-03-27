Βουτσινάς: Θετική η αύξηση του κατώτατου εφόσον συνοδευτεί με μέτρα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα

Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική οικονομία, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και δίνοντας ώθηση στην κατανάλωση, σε μια περίοδο που η αγορά αναζητά σταθερά σημεία αναφοράς.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννης Βουτσινάς, επισημαίνει ότι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς συμβάλλει στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Όπως τονίζει, η αύξηση των μισθών μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός τόνωσης της ζήτησης, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από την εγχώρια κατανάλωση. Στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, η ενίσχυση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς διαμορφώνει συνθήκες ασφάλειας για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

«Η στήριξη των εργαζομένων είναι αναγκαία και θετική για την οικονομία συνολικά. Την ίδια στιγμή, όμως, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταποκριθούν χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρμετρα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα μόνο εφόσον συνοδευτεί από μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βουτσινάς.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, η ΚΕΕΕ αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και την επιχειρηματική ανθεκτικότητα, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικών που αφορούν την επόμενη ημέρα.