Απευθείας αναθέσεις το 74% των δημοσίων συμβάσεων το 2025

Τη «συνήθεια» της κυβέρνησης με τις απευθείας αναθέσεις καταγγέλλει η αντιπολίτευση έπειτα από νέα ρεπορτάζ που αποκαλύπτουν πως η ΝΔ μοιράζει περίπου 2,2 δισ. ευρώ το χρόνο χωρίς διαγωνισμούς.

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι απευθείας αναθέσεις ξεπέρασαν το 74% του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για «δίκτυο κομματικών αναθέσεων που κατασπαταλά το δημόσιο χρήμα».

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα, έπειτα από ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εφημερίδα "Τα ΝΕΑ", όπου τονίζεται πως την τελευταία εξαετία έχουν δοθεί 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμών, στον οποίο, όμως, συμμετείχε μόνο ένας συμμετέχοντας.

Το "πάρτι" των αναθέσεων ξεκίνησε με αφορμή την πανδημία, όπου πράγματι υπήρξαν επείγουσες ανάγκες και αξιοποιήθηκε στη συνέχεια.

Με αφορμή το δημοσίευμα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως «με πρόσχημα αρχικώς την πανδημία, η κυβέρνηση προχώρησε με τον ν. 4782/2021 στην αύξηση των ορίων των απευθείας αναθέσεων, ανεβάζοντας το γενικό όριο από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ για συμβάσεις που αφορούν «κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες» το όριο εκτινάχθηκε στις 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το πρόβλημα όμως είναι πλέον βαρύτερο και βαθύτερο. Ενώ οι έκτακτες συνθήκες έχουν προ πολλού παρέλθει, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα αυξημένα όρια, πολλαπλασίασε τον αριθμό και την αξία των αναθέσεων και εγκατέστησε ένα μοντέλο κρατικής λειτουργίας που βασίζεται όχι στη θεσμική σοβαρότητα, αλλά στην ωμή ευνοιοκρατία.

Το ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο εντοπίζεται στα μεγάλα έργα, εκεί όπου οι μεγάλοι διαγωνισμοί καταλήγουν με μία μόνο προσφορά, ακυρώνοντας στην πράξη κάθε έννοια πραγματικού ανταγωνισμού. Εκεί αποκαλύπτεται το αληθινό πρόσωπο του δήθεν «μεταρρυθμιστικού» μοντέλου της Νέας Δημοκρατίας. Αντί το δημόσιο να ενισχύει τις δικές του υπηρεσίες, τις δικές του δομές και τη δική του διοικητική επάρκεια, παραδίδει κρίσιμες λειτουργίες σε εξωτερικούς συμβούλους, ιδιωτικά γραφεία και κλειστά κυκλώματα συμφερόντων.

Τα επίσημα στοιχεία προκαλούν σοκ. Υπάρχουν φορείς στον χώρο της υγείας όπου πάνω από το 80% των συμβάσεων γίνεται με απευθείας αναθέσεις. Υπάρχουν φορείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου το ποσοστό αυτό φτάνει στο εξωφρενικό 99%. Αυτό αποτελεί ευτελισμό κάθε έννοιας ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς διαδικασίας».

Προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να επικρατήσει αξιοκρατία, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τα παρακάτω:

• Τα ανώτατα όρια των απευθείας αναθέσεων να μειωθούν από τις 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και από τις 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στις 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

• Η συνολική αξία των απευθείας αναθέσεων να μην υπερβαίνει το 5% των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε αναθέτουσας αρχής.

• Ο παραπάνω «κόφτης» να επεκταθεί οριζόντια σε όλα τα είδη απευθείας αναθέσεων, ανεξαρτήτως αντικειμένου, χωρίς παραθυράκια και εξαιρέσεις.