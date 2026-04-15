 «Το Σοκ του Νέου» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Διεθνής ατζέντα και 1.200 ομιλητές

Οι βασικοί θεματικοί άξονες του 11ου Φόρουμ των Δελφών, που ξεκινά από την Τετάρτη 22 Απριλίου και ολοκληρώνεται το Σάββατο 25 Απριλίου, παρουσιάστηκαν σήμερα (Τετάρτη, 15/4) στη Συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Συμεών Τσομώκος σκιαγράφησε το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Το φετινό φόρουμ διοργανώνεται υπό τον γενικό τίτλο «Το Σοκ του Νέου», καθώς – όπως εξηγήθηκε κατά την παρουσίαση του προγράμματος – η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλαγές και νέες εξελίξεις σε όλα τα πεδία, με δεσπόζον το γεωπολιτικό.

Ωστόσο, πέρα από την ανατροπή των γεωπολιτικών ισορροπιών, το «Νέο» αφορά και σε μία σειρά από άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση και ο κόσμος των επιχειρήσεων που αλλάζουν δραστικά μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ παράλληλα οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει έντονα και τον ενεργειακό κλάδο, με νέα ερωτήματα να αναδύονται σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Υπό αυτό το πρίσμα, το «Σοκ του Νέου» δεν έχει αφήσει αλώβητη και την Ευρώπη, με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις να βρίσκονται αναπόφευκτα στο επίκεντρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πέντε θεματικές ενότητες του Φόρουμ των Δελφών θα είναι:

1. Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

2. Πλανήτης – Κλιματική Κρίση – Ενέργεια

3. Βιώσιμη Οικονομία και Ανάπτυξη

4. Τεχνολογία και Μέλλον

5. Άνθρωποι – Οργανώσεις – Κοινωνία

Οι συμμετέχοντες στο 11ο Φόρουμ των Δελφών

Στο φετινό φόρουμ θα συμμετάσχουν 1.200 ομιλητές, από τους οποίους οι 760 προέρχονται από την Ελλάδα και οι 440 από το εξωτερικό.

Όπως εξηγήθηκε στη σχετική παρουσίαση, θα πραγματοποιηθούν 200 συζητήσεις, έξι roundables και 25 κλειστές συνεδριάσεις, ενώ θα συμμετέχουν ακόμη 62 ινστιτούτα και 51 σύμβουλοι προγράμματος.

Στην πρώτη μέρα του φόρουμ (Τετάρτη, 22/4) ξεχωρίζει η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, που θα απευθύνει χαιρετισμό, καθώς και η συζήτηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Παράλληλα, την ίδια μέρα στους Δελφούς θα βρεθεί και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, καθώς επίσης και ο Πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος, αλλά και ο γ.γ. του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, με τον οποίο θα συζητήσει για το αναπτυξιακό μοντέλο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης το «παρών» θα δώσουν, ακόμη, οι Επίτροποι της Κομισιόν, όπως ο Βάλντις Ντομπρόβσκις με τον οποίο θα συνομιλήσει ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα συνομιλήσει με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Επίτροπο για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση Τερέζα Ριμπέρα· και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας θα συζητήσει με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο κ. Τσομώκος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η παρέμβαση του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος θα μιλήσει για τα ζητήματα της παραγωγικότητας και θα προβεί – όπως υπογραμμίστηκε – σε σημαντικές ανακοινώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, ενδιαφέρον θα έχει και η ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε αυτόν τον «νέο κόσμο».

Ακόμη το «παρών» στο Φόρουμ θα δώσουν περισσότεροι από 20 εν ενεργεία υπουργοί απ’ όλο τον κόσμο, αλλά και προσωπικότητες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην διεθνή πολιτική σκηνή. Μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιούλ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, κ.ά.

Από την κυβέρνηση – πέρα από τους προαναφερθέντες – θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, και οι κκ. Νίκος Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη, Τάκης Θεοδωρικάκος, Δημήτρης Παπαστεργίου, Δόμνα Μιχαηλίδου, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, Γιώργος Γεραπετρίτης. Παράλληλα, από την πολιτική σκηνή της χώρας, το «παρών» θα δώσουν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, οι πρώην ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Πού οδεύουν οι ΗΠΑ»

Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα κατέχει η ενότητα για τις ΗΠΑ, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Το κεντρικό ερώτημα «πού οδεύουν οι ΗΠΑ;» θα διερευνηθεί μέσα από ομιλίες και τοποθετήσεις, οι οποίες απηχούν την αμερικανική άποψη που εκφράζει ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και την αντίθετή της, καθώς επίσης και την ευρωπαϊκή οπτική. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η συμμετοχή της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σχετική συζήτηση.

«Ωρίμανση» του Φόρουμ και διεθνές «άνοιγμα»

Αναφερόμενος στη μεγάλη απήχηση του φόρουμ προϊόντος του χρόνους, ο κ. Τσομώκος σημείωσε πως το εγχείρημα ξεκίνησε «δειλά» τα 2016 «και ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα πάει εκεί που πάει».

Σήμερα, 11 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, ο ίδιος τόνισε πως το φόρουμ έχει πια εισέλθει σε μία εποχή «ωρίμανσης» και διεθνούς επέκτασης, με εκδηλώσεις σε ετήσια βάση σε μία πληθώρα πόλεων· από την Ουάσιγκτον, το Παρίσι, το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες μέχρι το Τορόντο και το Βόρειο Ιράκ. Προανήγγειλε, μάλιστα, και επικείμενη διοργάνωση στη Νότια Αφρική, αλλά και τον αραβικό κόσμο.

Οι Δελφοί και η Αράχοβα έχουν μετατραπεί σε έναν «ατελείωτο χώρο συναντήσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσομώκος, εξηγώντας πως το Φόρουμ έχει μετατραπεί μέσα σε αυτήν τη δεκαετία σε διεθνή κόμβο διαλόγου και συναντήσεων, επιχειρώντας να θέσει την Ελλάδα στον πυρήνα της διερεύνησης κρίσιμων ζητημάτων με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στο ίδιο πλαίσιο, προσέθεσε ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι χώροι συζητήσεων, ενώ ο στόχος για ουσιαστική επικοινωνία και ενίσχυση του αντίκτυπου του συνεδρίου παραμένει, ακόμη κι αν δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα ενός εθνικού συνεδρίου, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.