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Πιερρακάκης: Έχουμε μείωση δημοσίου χρέους - Ο λογαριασμός δεν θα περάσει στην επόμενη γενιά
Οικονομία
17:38 - 23 Απρ 2026

Πιερρακάκης: Έχουμε μείωση δημοσίου χρέους - Ο λογαριασμός δεν θα περάσει στην επόμενη γενιά

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία στη μείωση του δημόσιου χρέους υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός σημειώνει ότι «η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία», τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι συγκυριακή αλλά αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης. Όπως επισημαίνει, βασικός στόχος είναι η αποκλιμάκωση του χρέους ώστε «ο λογαριασμός δεν θα περάσει στην επόμενη γενιά».

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Eurostat: Πρωτιά για την Ελλάδα στη μείωση του δημοσίου χρέους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ μετά την περίοδο της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2021 το δημόσιο χρέος της χώρας ανερχόταν στο 212,9% του ΑΕΠ, ποσοστό που ήταν υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος διαμορφωνόταν τότε στο 91,5%.

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Έως το τέλος του 2025, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ στην Ελλάδα είχε μειωθεί στο 146,1%, καταγράφοντας υποχώρηση περίπου 67 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία, συνιστά τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εν λόγω περίοδο.

Σε σύγκριση, ο μέσος όρος της ΕΕ την ίδια χρονική περίοδο βελτιώθηκε κατά μόλις 9,8 ποσοστιαίες μονάδες. Ως αποτέλεσμα, η απόσταση μεταξύ της Ελλάδας και του ευρωπαϊκού μέσου όρου περιορίστηκε στις 64,4 μονάδες, από 121,4 μονάδες που ήταν στις αρχές του 2021.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το επίπεδο του ελληνικού δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο από το καλοκαίρι του 2010, δηλαδή πριν από την έναρξη της περιόδου των μνημονίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 18:38
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