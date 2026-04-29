Επιδόματα: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων – Λειτουργία και στόχοι

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τα τέλη του 2026 προωθείται η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει το σύνολο των κοινωνικών παροχών ανά φυσικό πρόσωπο, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, τον περιορισμό των επικαλύψεων και την ορθολογικότερη κατανομή των δημόσιων πόρων.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας, καθώς και για τη συγκέντρωση και διαχείριση των σχετικών δεδομένων που αφορούν παροχές και ενισχύσεις συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ ετησίως.

Εν τω μεταξύ, για την υποστήριξη του έργου, συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης και της εξέλιξης του Μητρώου. Η Ομάδα Εργασίας θα επιτελεί πολυεπίπεδο ρόλο, καλύπτοντας τόσο την πιλοτική φάση όσο και τη φάση πλήρους ανάπτυξης και λειτουργίας.

Να σημειωθεί ότι κατά την πιλοτική περίοδο, η Ομάδα Εργασίας θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση κανονιστικών και επιχειρησιακών ζητημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, θα προχωρήσει στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων και στην υποβολή εισηγήσεων για τυχόν αναγκαίες κανονιστικές ή διοικητικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, θα συμβάλει στη σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει ποσοτικά δεδομένα, αποτίμηση της λειτουργίας του συστήματος και τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η πλατφόρμα

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου θα καταγράφονται βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των δικαιούχων, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση και εισοδηματικά χαρακτηριστικά, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για κάθε παροχή, συμπεριλαμβανομένου του είδους, του ύψους, του φορέα χορήγησης και του χρόνου καταβολής.

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών θα επιτρέψει τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας των παροχών σε επίπεδο δικαιούχου, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει την εφαρμογή ενιαίων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, τη διενέργεια συστηματικών διασταυρώσεων και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται ο εντοπισμός περιπτώσεων αχρεωστήτως καταβαλλόμενων παροχών, καθώς και η αποφυγή σωρευτικής ενίσχυσης για την κάλυψη όμοιων αναγκών. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα εξορθολογισμού και, όπου κρίνεται σκόπιμο, ενοποίησης επιδομάτων με συναφές αντικείμενο, ιδίως στον τομέα της στέγασης.

Με βάση το σχεδιασμό, η λειτουργία του Μητρώου αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας και στη στοχευμένη ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα οι κοινωνικές παροχές χορηγούνται από διαφορετικούς φορείς, με επιμέρους διαδικασίες και κριτήρια, γεγονός που δυσχεραίνει τη συνολική αποτύπωση και αξιολόγηση του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη και τα συγκριτικά δεδομένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξυπηρέτηση πολιτών

Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες παροχές, τις καταβολές και τυχόν εκκρεμότητες.

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας, το Μητρώο θα περιλαμβάνει βασικές κατηγορίες παροχών, όπως επιδόματα τέκνων, στέγασης, θέρμανσης και ανεργίας, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα επεκταθεί στο σύνολο των κοινωνικών ενισχύσεων.

Με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, οι αρμόδιοι φορείς θα υποχρεούνται να ενημερώνουν το Μητρώο σε συνεχή βάση, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και επικαιροποίηση των δεδομένων.

Ειδικότερα, οργανισμοί όπως ο ΟΠΕΚΑ και η ΔΥΠΑ θα διαβιβάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στοιχεία σχετικά με τα είδη των παροχών, το ύψος και τη διάρκεια καταβολής τους, καθώς και τα στοιχεία των δικαιούχων. Οι παροχές θα κατηγοριοποιούνται βάσει τύπου, κοινωνικού σκοπού και κριτηρίων χορήγησης, ενώ κάθε μεταβολή στα εισοδηματικά, περιουσιακά ή οικογενειακά δεδομένα θα συνεπάγεται την αυτοματοποιημένη επανεξέταση της επιλεξιμότητας.