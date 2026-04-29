ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιδόματα: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων – Λειτουργία και στόχοι
Οικονομία
08:22 - 29 Απρ 2026

Επιδόματα: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων – Λειτουργία και στόχοι

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τα τέλη του 2026 προωθείται η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει το σύνολο των κοινωνικών παροχών ανά φυσικό πρόσωπο, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, τον περιορισμό των επικαλύψεων και την ορθολογικότερη κατανομή των δημόσιων πόρων.  

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας, καθώς και για τη συγκέντρωση και διαχείριση των σχετικών δεδομένων που αφορούν παροχές και ενισχύσεις συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ ετησίως.

Εν τω μεταξύ, για την υποστήριξη του έργου, συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης και της εξέλιξης του Μητρώου. Η Ομάδα Εργασίας θα επιτελεί πολυεπίπεδο ρόλο, καλύπτοντας τόσο την πιλοτική φάση όσο και τη φάση πλήρους ανάπτυξης και λειτουργίας.

Να σημειωθεί ότι κατά την πιλοτική περίοδο, η Ομάδα Εργασίας θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση κανονιστικών και επιχειρησιακών ζητημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, θα προχωρήσει στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων και στην υποβολή εισηγήσεων για τυχόν αναγκαίες κανονιστικές ή διοικητικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, θα συμβάλει στη σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει ποσοτικά δεδομένα, αποτίμηση της λειτουργίας του συστήματος και τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η πλατφόρμα

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου θα καταγράφονται βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των δικαιούχων, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση και εισοδηματικά χαρακτηριστικά, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για κάθε παροχή, συμπεριλαμβανομένου του είδους, του ύψους, του φορέα χορήγησης και του χρόνου καταβολής.

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών θα επιτρέψει τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας των παροχών σε επίπεδο δικαιούχου, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει την εφαρμογή ενιαίων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, τη διενέργεια συστηματικών διασταυρώσεων και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται ο εντοπισμός περιπτώσεων αχρεωστήτως καταβαλλόμενων παροχών, καθώς και η αποφυγή σωρευτικής ενίσχυσης για την κάλυψη όμοιων αναγκών. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα εξορθολογισμού και, όπου κρίνεται σκόπιμο, ενοποίησης επιδομάτων με συναφές αντικείμενο, ιδίως στον τομέα της στέγασης.

Με βάση το σχεδιασμό, η λειτουργία του Μητρώου αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας και στη στοχευμένη ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα οι κοινωνικές παροχές χορηγούνται από διαφορετικούς φορείς, με επιμέρους διαδικασίες και κριτήρια, γεγονός που δυσχεραίνει τη συνολική αποτύπωση και αξιολόγηση του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη και τα συγκριτικά δεδομένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξυπηρέτηση πολιτών

Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες παροχές, τις καταβολές και τυχόν εκκρεμότητες.

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας, το Μητρώο θα περιλαμβάνει βασικές κατηγορίες παροχών, όπως επιδόματα τέκνων, στέγασης, θέρμανσης και ανεργίας, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα επεκταθεί στο σύνολο των κοινωνικών ενισχύσεων.

Με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, οι αρμόδιοι φορείς θα υποχρεούνται να ενημερώνουν το Μητρώο σε συνεχή βάση, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και επικαιροποίηση των δεδομένων.

Ειδικότερα, οργανισμοί όπως ο ΟΠΕΚΑ και η ΔΥΠΑ θα διαβιβάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στοιχεία σχετικά με τα είδη των παροχών, το ύψος και τη διάρκεια καταβολής τους, καθώς και τα στοιχεία των δικαιούχων. Οι παροχές θα κατηγοριοποιούνται βάσει τύπου, κοινωνικού σκοπού και κριτηρίων χορήγησης, ενώ κάθε μεταβολή στα εισοδηματικά, περιουσιακά ή οικογενειακά δεδομένα θα συνεπάγεται την αυτοματοποιημένη επανεξέταση της επιλεξιμότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου
Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου
Εργασιακά

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
04/08/2026 - 08:58

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 08:56

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
04/08/2026 - 08:36

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 08:26

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:59

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:45

Γερμανία: Η «συντηρητική επανάσταση» του Μερτς που ποτέ δεν ήρθε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 07:43

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές: Οι 10 έλεγχοι στο ΙΧ σας που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

Business Facts
04/08/2026 - 07:25

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ