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Εκτεθειμένο στον κίνδυνο φτώχειας το 28,5% των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα
Οικονομία
08:43 - 07 Μάι 2026

Εκτεθειμένο στον κίνδυνο φτώχειας το 28,5% των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025, το 22,1% των ανθρώπων που ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά στην ΕΕ αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE), έναντι 19,8% όσων ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά.

Σύμφωνα με την Eurorstat, η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη, καθώς το ποσοστό για τα νοικοκυριά με παιδιά ανήλθε στο 28,5%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ισπανία (29,9%), τη Ρουμανία (29,4%) και τη Βουλγαρία (29,1%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Σλοβενία (10,4%), την Ολλανδία (11,7%) και την Κύπρο (12,2%).

Στις 16 από τις 27 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν υψηλότερο για όσους ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά, σε σύγκριση με τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά.people-risk-poverty-social-exclusion-household-composition-2025_b91af.jpg

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 09:07
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