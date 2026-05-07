Η Eurobank υπογράφει οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Eurolife Life Ασφαλιστικής

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Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της 13ης Οκτωβρίου 2025, η Eurobank S.A. («Eurobank») ανακοινώνει ότι υπέγραψε την οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με εταιρείες που ελέγχονται από την Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») σε σχέση με την εξαγορά του 80% της Eurolife Life AEAZ («Eurolife Life») (η «Συναλλαγή»).

Το τίμημα για την Eurolife Life ανέρχεται σε περίπου €813 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.

Η Eurobank επιβεβαιώνει επίσης ότι η προηγουμένως ανακοινωθείσα συναλλαγή σχετικά με την πώληση ποσοστού 45% στην ERB Asfalistiki (Κύπρου) θα υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες, κατόπιν των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, έναντι τιμήματος περίπου €55 εκατ.

Η εκτιμώμενη επίδραση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσης και στον δείκτη CET1 του Ομίλου παραμένει στα επίπεδα που είχαν αναφερθεί στην προηγούμενη ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται εντός του Γ’ τριμήνου 2026.

Η Deutsche Bank ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank, η EY παρείχε υπηρεσίες due diligence, ενώ οι Milbank LLP και PotamitisVekris ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι σε σχέση με τη Συναλλαγή.