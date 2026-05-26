Ελεγκτικό συνέδριο: Το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο γίνεται με απευθείας ανάθεση

Νέα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) στους Φορείς του Δημοσίου (ΦΤΔ), αποκαλύπτει πως οι απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες είναι η «κανονικότητα» και στους εσωτερικούς ελέγχους.

Επισημαίνεται πως η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου είναι νομική υποχρέωση των δημόσιων οργανισμών (με τον Ν.4795/2021), αλλά οι έλεγχοι γίνονται με έναν... ιδιαίτερο τρόπο. Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουν μεν μειωθεί οι φορείς που δεν έχουν συστήσει Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου ούτε καν στα χαρτιά, ωστόσο, οι έλεγχοι γίνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με απευθείας αναθέσεις.

Επιπλέον, μόλις το 19% των δημόσιων φορέων διαθέτει λειτουργικά ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Συντριπτική επιλογή των απευθείας αναθέσεων

Έτσι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση.

Το 90% των φορέων που ανέθεσαν έργα σε εξωτερικούς συνεργάτες, το έπραξαν μέσω απευθείας ανάθεσης. Περίπου το 16% των φορέων δεν αιτιολόγησαν επαρκώς τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή αυτή.

Από πλευράς αξίας των συμβάσεων το 85% (περίπου 7,6 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των 8,9 εκατ. ευρώ ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση, ενώ το 65,5% του πλήθους και της αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε στους οκτώ πρώτους αναδόχους, οι οποίοι έχουν αναλάβει έργα σε όλη την επικράτεια.

Αναλυτικά η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) στους Φορείς του Δημοσίου (ΦΤΔ) ΕΔΩ