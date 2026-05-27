Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Η τιμή του Bitcoin, η οποία είχε οδηγήσει το κρυπτονόμισμα στα 78.000 δολάρια χθες, ανέκοψε απότομα την ανοδική της πορεία σήμερα 27/5, καθώς μια έντονη απόρριψη την έστειλε χαμηλότερα κατά περίπου 3.000 δολάρια μέσα σε μία ημέρα.

Μετά την κορύφωσή του πάνω από τα 82.000 δολάρια πριν από μερικές εβδομάδες, το Bitcoin εισήλθε σε μια παρατεταμένη καθοδική πορεία. Αρχικά υποχώρησε κάτω από τα 80.000 δολάρια στις 16 Μαΐου, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε νέες πιέσεις που το οδήγησαν σε απότομη πτώση κάτω από τα 74.500 δολάρια στις 23 Μαΐου. Αυτό αποτέλεσε το χαμηλότερο επίπεδό του για περισσότερο από έναν μήνα.

Η αγορά ανέκαμψε σχεδόν άμεσα, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Τότε το BTC ανέβηκε στα 77.500 δολάρια και, μετά από μικρή διόρθωση, έφτασε ξανά στα 78.000 δολάρια χθες.

Ωστόσο, νέες αναφορές για αναζωπύρωση των στρατιωτικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αντί για ειρηνευτική πρόοδο, οδήγησαν το Bitcoin στα 76.000 δολάρια. Ακολούθησε περαιτέρω πτώση στα 75.200 δολάρια, ενώ αναλυτές ανέφεραν ισχυρές πωλήσεις, μεταξύ των οποίων και κινήσεις γύρω από το ETF της BlackRock (IBIT).

Παρά τις πιέσεις, το BTC ανέκαμψε ελαφρώς και διαπραγματεύεται ξανά κοντά στα 75.700 δολάρια σημειώνοντας απώλειες 1,81%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα 1,52 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται στο 58%.

Το RAIN ξεχωρίζει στην αγορά των alts

Τα περισσότερα μεγάλης κεφαλαιοποίησης altcoins παραμένουν σήμερα υποτονικά, ωστόσο το RAIN ξεχωρίζει, σημειώνοντας εκρηκτική άνοδο άνω του 40% και συγκαταλέγεται πλέον στα assets με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση.

Το RAIN είναι το κορυφαίο σε απόδοση asset μεταξύ των 100 μεγαλύτερων altcoins, με άνοδο άνω του 44% και νέο ιστορικό υψηλό σχεδόν στα 0,012 δολάρια. Το ICP και το UB ακολουθούν με κέρδη 15% και 10% αντίστοιχα, χωρίς όμως να πλησιάζουν την επίδοση του RAIN.

Αντίθετα, πιέσεις καταγράφονται σε αρκετά κρυπτονομίσματα: το NEAR υποχωρεί πάνω από 8%, ενώ το ZEC χάνει περίπου 6%. Πτωτικά κινούνται επίσης τα CC, ONDO και WLFI. Το Ethereum υποχώρησε κάτω από τα 2.100 δολάρια, ενώ το XRP παραμένει κάτω από τα 1,35 δολάρια. Το HYPE βρίσκεται κοντά στο ιστορικό του υψηλό, με ημερήσια άνοδο περίπου 4%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων διατηρείται πάνω από τα 2,6 τρισ. δολάρια, περίπου 20 δισ. δολάρια υψηλότερα από αυτό το επίπεδο.