ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις
Οικονομία
10:47 - 28 Μάι 2026

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πιο ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις εμφανίζεται σήμερα η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση του ΔΝΤ, η οποία αξιολογεί την πορεία της χώρας στο πλαίσιο του Άρθρου IV του καταστατικού του Ταμείου.

Παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ισχυρότερες άμυνες σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις, χάρη στη βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και την αυξημένη αξιοπιστία της στις αγορές.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι επενδύσεις, οι μεταρρυθμίσεις και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης εξακολουθούν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος του ενεργειακού κόστους δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ΔΝΤ προβλέπει επιβράδυνση της ελληνικής ανάπτυξης στο 1,8% το 2026, εκτιμώντας ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση θα επηρεάσουν την κατανάλωση και τον τουρισμό. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο ρυθμός ανάπτυξης τοποθετείται κοντά στο 1,5%, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η χαμηλή παραγωγικότητα και η περιορισμένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, το Ταμείο εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αύξηση των τιμών ενέργειας και μεταφορών, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 3,5% φέτος πριν υποχωρήσει σταδιακά στο 2,7% το 2027.

Θετική είναι η αποτίμηση του ΔΝΤ για τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας και ειδικά για τα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τα οποία, όπως σημειώνει, ενίσχυσαν τα δημόσια έσοδα και περιόρισαν την παραοικονομία. Το Ταμείο θεωρεί ότι η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μπορούν να στηρίξουν την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους χωρίς να διαταραχθεί η ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, η έκθεση αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται πιο ανθεκτικές και ότι οι συστημικοί κίνδυνοι παραμένουν διαχειρίσιμοι, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, κυρίως σε σχέση με τα προβληματικά δάνεια εκτός τραπεζικού συστήματος και την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας των servicers.

Το ΔΝΤ δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. Μεταξύ άλλων, προτείνει περιορισμό της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της ψηφιακής μετάβασης, βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και πολιτικές που θα αυξήσουν την προσφορά κατοικιών ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα.

Παρά τις προκλήσεις, ο συνολικός τόνος της έκθεσης παραμένει θετικός. Το Ταμείο προβλέπει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και σε διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών
Εμπορεύματα

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά
Εργασιακά

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Εμπορεύματα

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την εκτόξευση drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την εκτόξευση drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

Φορολογία
28/05/2026 - 11:00

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 10:59

Είσοδος της Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός), εξαγοράζοντας ποσοστό της Helleniq Energy

Αναλύσεις
28/05/2026 - 10:55

CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α' τετράμηνο του 2026 - Νέο εγχείρημα η Finvo

Πολιτική
28/05/2026 - 10:49

Παπαστεργίου: Ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της επόμενης βδομάδας

Οικονομία
28/05/2026 - 10:47

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 10:37

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:35

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών

Πολιτική
28/05/2026 - 10:35

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα

Πολιτική
28/05/2026 - 10:31

Πιερρακάκης: Δεν θα πέσει γρήγορα το πετρέλαιο στα $70, ακόμα κι αν τελειώσει ο πόλεμος

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 10:26

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Υγεία
28/05/2026 - 10:16

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν - Υποστελέχωση, ράντζα και υπερπληρότητα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:15

«Νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό»: Το σχόλιο της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό debate του 2024

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 10:05

Δημόσια πρόταση της Alpha Bank για την Alpha Trust με 20,20 ευρώ ανά μετοχή

Αναλύσεις
28/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2360 μονάδες - Κρίσιμη δοκιμασία οι 2400 για το ΓΔ

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 09:39

Χρηματιστήριο: Η εξήγηση για το 6Χ6, που έφερε το ΓΔ σε υψηλά 16 ετών

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 09:38

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 09:29

Ο βοηθός του Μάθιου Πέρι καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση για το θάνατο του ηθοποιού από κεταμίνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ