Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος φθινοπώρου η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων
11:44 - 29 Μάι 2026

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του φθινοπώρου, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο συνέδριο «Investing in Change: How Crete is Being Transformed». Ο υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη διαχείριση των πλειστηριασμών, ανέφερε ότι λιγότερο από το 10% των πλειστηριασμών αφορά κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες, επισημαίνοντας ότι το νέο εργαλείο αποτελεί ένα σύνθετο αλλά ώριμο πλέον έργο πολιτικής.

Όπως εξήγησε, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας για τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες. Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης των ρυθμίσεών τους, ο φορέας θα μπορεί να αποκτά το ακίνητο και στη συνέχεια ο πολίτης να παραμένει σε αυτό καταβάλλοντας επιδοτούμενο ενοίκιο, το οποίο θα κυμαίνεται, όπως ανέφερε, από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, για διάστημα έως και 12 ετών. Στο τέλος της περιόδου, θα παρέχεται η δυνατότητα επαναπόκτησης της κατοικίας.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, σημειώνοντας ότι το πεδίο εφαρμογής του έχει διευρυνθεί, ενώ το όριο υπαγωγής έχει προσαρμοστεί από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Όπως είπε, εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας του εργαλείου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να καθορίζουν οι ίδιοι το εύρος της προστασίας τους, με στόχο καλύτερες ρυθμίσεις και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο συνδυασμός του νέου φορέα και του εξωδικαστικού μηχανισμού συνθέτει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο υπερβαίνει τις αδυναμίες και την πολυπλοκότητα προηγούμενων ρυθμίσεων, όπως ο νόμος Κατσέλη. «Κανένας πολίτης που επιδιώκει να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία δεν θα μείνει απροστάτευτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην παράταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο κίνησης, ο υπουργός εξήγησε ότι η συγκεκριμένη επιλογή σχετίζεται με τον ευρύτερο αντίκτυπο του κόστους ενέργειας στον πληθωρισμό. Όπως σημείωσε, οι μεταβολές στις τιμές του ντίζελ έχουν πιο άμεση επίδραση στο συνολικό επίπεδο τιμών της οικονομίας, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η στοχευμένη παράταση του μέτρου.

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και, εφόσον χρειαστεί, θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τρέχουσες αποφάσεις βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα για την πορεία του πετρελαίου Brent και τις συνθήκες της αγοράς.

