Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Το ενδεχόμενο σταδιακής κατάργησης της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η παρέμβαση συγκαταλέγεται στις προτάσεις που αξιολογούνται ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο και θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμούν ότι το σημερινό καθεστώς λειτουργεί ως πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, καθώς πολλές επιχειρήσεις υποχρεώνονται να προπληρώνουν φόρο για εισοδήματα που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου σε βάθος χρόνου, ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία και παράλληλα να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Παρά, πάντως, τα οφέλη που αναγνωρίζονται για την αγορά, το δημοσιονομικό κόστος αποτελεί τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει τις τελικές αποφάσεις. Η εμπειρία του 2020, όταν λόγω της πανδημίας εφαρμόστηκαν σημαντικές μειώσεις ή και μηδενισμός της προκαταβολής φόρου σε πολλές επιχειρήσεις, έδειξε ότι το μέτρο είχε ισχυρό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια σταδιακή εφαρμογή, απομακρύνοντας το σενάριο άμεσης κατάργησης.

Έτσι, στο πακέτο των παρεμβάσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση αναμένεται να περιληφθούν και αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Οι εισηγήσεις που εξετάζονται προβλέπουν σημαντικές διορθώσεις, κυρίως για αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά εισοδήματα, ενώ δεν λείπουν οι προτάσεις ακόμη και για σταδιακή απενεργοποίηση του μέτρου σε μεταγενέστερο στάδιο. Αντίθετα, οι δυνατότητες για νέες οριζόντιες μειώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων εμφανίζονται προς το παρόν περιορισμένες.