ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Οικονομία
10:25 - 01 Ιουν 2026

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ενδεχόμενο σταδιακής κατάργησης της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η παρέμβαση συγκαταλέγεται στις προτάσεις που αξιολογούνται ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο και θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμούν ότι το σημερινό καθεστώς λειτουργεί ως πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, καθώς πολλές επιχειρήσεις υποχρεώνονται να προπληρώνουν φόρο για εισοδήματα που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου σε βάθος χρόνου, ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία και παράλληλα να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Παρά, πάντως, τα οφέλη που αναγνωρίζονται για την αγορά, το δημοσιονομικό κόστος αποτελεί τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει τις τελικές αποφάσεις. Η εμπειρία του 2020, όταν λόγω της πανδημίας εφαρμόστηκαν σημαντικές μειώσεις ή και μηδενισμός της προκαταβολής φόρου σε πολλές επιχειρήσεις, έδειξε ότι το μέτρο είχε ισχυρό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια σταδιακή εφαρμογή, απομακρύνοντας το σενάριο άμεσης κατάργησης.

Έτσι, στο πακέτο των παρεμβάσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση αναμένεται να περιληφθούν και αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Οι εισηγήσεις που εξετάζονται προβλέπουν σημαντικές διορθώσεις, κυρίως για αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά εισοδήματα, ενώ δεν λείπουν οι προτάσεις ακόμη και για σταδιακή απενεργοποίηση του μέτρου σε μεταγενέστερο στάδιο. Αντίθετα, οι δυνατότητες για νέες οριζόντιες μειώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων εμφανίζονται προς το παρόν περιορισμένες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 868.466 δικαιούχους
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 868.466 δικαιούχους

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα
Πολιτική

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»
Οικονομία

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ