ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης
Οικονομία
13:29 - 02 Ιουν 2026

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας μειώθηκε στο 3,9%, τον Απρίλιο του 2026, από 4,5% τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (2/6) η Τράπεζα της Ελλάδος.

Την ίδια στιγμή, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 6,4%, τον Απρίλιο του 2026, από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2.080 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα:

  1. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1.081 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.533 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Απρίλιο του 2026, ήταν θετική κατά 135 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.124 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -0,7% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Απρίλιο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 6,8% από 7,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.216 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2026, ήταν αρνητική κατά 1.150 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.226 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,8% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 9,5% από 10,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 731 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.158 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 2,8% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 419 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 68 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Απρίλιο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 54 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 48 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,0% από -1,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 13 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Απρίλιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 134 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,7% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

  1. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 34 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.474 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 32 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 394 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 22,5% από 17,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2.080 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,8% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 935 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.453 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,8% από 10,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 1.075 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.467 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 139 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 14 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 869 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 374 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 4,1% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια
Πολιτική

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στουρνάρας: Προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη η πρόσβαση σε προσιτή στέγη
Οικονομία

Στουρνάρας: Προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη η πρόσβαση σε προσιτή στέγη

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις
Ειδήσεις

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά
Εργασιακά

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις
Οικονομία

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στον Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ