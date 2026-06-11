Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Στη συνέχιση της αναπτυξιακής πολιτικής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ΕΡΤnews και τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα.

Ο κ. Παπαθανάσης παρουσίασε το νέο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων και παρεμβάσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η μετάβαση μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης θα πραγματοποιηθεί χωρίς αναπτυξιακό κενό στην οικονομία.

Νέο αναπτυξιακό πακέτο έως το 2032

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η χρηματοδοτική στήριξη της οικονομίας θα συνεχιστεί μέσω νέων εργαλείων.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη σχεδιαστεί ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 22 δισ. ευρώ για την περίοδο που ακολουθεί, ποσό το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021-2025 και αυξημένο κατά 12 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προστίθενται δύο επιπλέον ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, τα οποία αναμένεται να διαθέσουν συνολικά περίπου 7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, οι νέοι αυτοί πόροι ανεβάζουν το συνολικό πρόσθετο χρηματοδοτικό πακέτο στα 19 δισ. ευρώ έως το 2030-2032.

Δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιτόκιο 0,35%

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Όπως εξήγησε, έχουν μεταφερθεί 2 δισ. ευρώ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, κεφάλαια που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσουν συνολικές χρηματοδοτήσεις ύψους 5 δισ. ευρώ προς την αγορά.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι το επιτόκιο του προγράμματος θα διαμορφώνεται στο 0,35%, χαρακτηρίζοντάς το ως σχεδόν μηδενικό κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, καλύπτοντας τόσο υφιστάμενες όσο και νεοσύστατες εταιρείες. Όπως σημείωσε, δικαιούχοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις με δύο, πέντε ή δεκαπέντε εργαζομένους, ενώ το ανώτατο ύψος δανεισμού θα φθάνει τα 3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων αναμένεται να αξιοποιήσει χρηματοδοτήσεις της τάξης των 400.000 έως 500.000 ευρώ.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος προγραμματίζεται για το φθινόπωρο και συγκεκριμένα μετά τον Οκτώβριο.

«Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 90% της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κλειστών κατοικιών

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου προγράμματος ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο χαρακτήρισε ως το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα αυτού του τύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αντίθεση με προηγούμενες δράσεις που επικεντρώνονταν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει και εργασίες συνολικής ανακαίνισης κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων σε κουζίνες, λουτρά και άλλους βασικούς χώρους.

Η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά ενίσχυσης

Το πρόγραμμα προβλέπει δύο βασικές εισοδηματικές κατηγορίες:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Ετήσιο εισόδημα έως 36.000 ευρώ για κατηγορία δικαιούχων που θα λαμβάνει αυξημένη προτεραιότητα.

Η βασική επιδότηση θα κυμαίνεται από 70% έως 80% του επιλέξιμου κόστους, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να φτάνει έως και το 95%.

Τα αυξημένα ποσοστά αφορούν, μεταξύ άλλων, κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ορίζεται στα 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Ως προς τα τετραγωνικά μέτρα, το πρόγραμμα καλύπτει ακίνητα έως 120 τ.μ., ενώ το όριο αυξάνεται στα 150 τ.μ. για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Στόχος η αξιοποίηση κλειστών ακινήτων

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κλειστές ή ανενεργές κατοικίες, δηλαδή ακίνητα που εμφανίζουν μηδενική ή εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα δύο τελευταία χρόνια.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης, βασικός στόχος είναι η επανένταξη χιλιάδων ακινήτων στην αγορά κατοικίας, είτε μέσω ενοικίασης είτε μέσω ιδιοκατοίκησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 25.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα.

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«Δεν θα υπάρξει κενό στην οικονομία»

Αναφερόμενος συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι έχει υπάρξει σχεδιασμός ώστε η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης να μη δημιουργήσει επιβράδυνση στην οικονομική δραστηριότητα.

«Έχει προβλεφθεί έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία κοιλιά στην οικονομία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας αποτελεί τη βάση για την επιστροφή πόρων και μέτρων στήριξης προς την κοινωνία.

Η ανεργία και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»

Ο κ. Παπαθανάσης συνέδεσε τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη βελτίωση των δεικτών απασχόλησης, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει από επίπεδα 17,5%-18% στο 8%, ενώ, όπως ανέφερε, έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», σημείωσε ότι ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων έχει πλέον κλείσει, ενώ το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι συμβασιοποιήσεις των εγκεκριμένων δικαιούχων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα δεν περιορίστηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά καταγράφηκε αυξημένη συμμετοχή και από την περιφέρεια, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

«Η Ελλάδα είναι όλη η Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.