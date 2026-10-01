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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Στρατηγική και μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης ζητούν οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι
Επιχειρήσεις
07:59 - 01 Οκτ 2026

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Στρατηγική και μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης ζητούν οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι

Γιώργος Αλεξάκης

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Ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων και Διανομέων Αθηνών (ΣΕΑΔΑ) επισημαίνει την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο λειτουργικό, ενεργειακό και χρηματοδοτικό κόστος, υψηλές υποχρεώσεις και περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα.

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Σύνδεσμος ζητά τη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με έμφαση:

  • στη μείωση του κόστους τραπεζικής χρηματοδότησης και των τραπεζικών επιβαρύνσεων,
  • στην ουσιαστική πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα,
  • στη θέσπιση νέας ρεαλιστικής ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις,
  • στη δημιουργία προστατευμένου επαγγελματικού λογαριασμού,
  • στη μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους,
  • στη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου για την επαγγελματική στέγη,
  • στη λήψη ειδικών μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους,
  • στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους,
  • καθώς και στη δημιουργία ειδικού σχεδίου στήριξης για το λιανικό εμπόριο και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να μην εξαιρεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από οποιαδήποτε νέα μέτρα ενεργειακής στήριξης. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί ταυτόχρονα στήριξη της απασχόλησης, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος προτείνει παράλληλα τη δημιουργία μόνιμου θεσμικού μηχανισμού διαβούλευσης μεταξύ της Πολιτείας και των εκπροσώπων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα.

«Δεν ζητούμε προνόμια. Ζητούμε τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να απασχολούμε εργαζομένους και να αναπτυσσόμαστε», καταλήγει ο ΣΕΑΔΑ στην επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία.

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