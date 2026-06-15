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ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026
Οικονομία
15:25 - 15 Ιουν 2026

ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές  – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό τον Μάιο που σκαρφάλωσε στο 5,2%, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία εντός του τρέχοντος έτους, εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας από το πρόσφατο ενεργειακό σοκ λόγω Μέσης Ανατολής.  

Αναλυτικότερα, στο σχετικό report της κεντρικής τράπεζας που δημοσιεύθηκε σήμερα (Δευτέρα, 15/6), η ΤτΕ προβλέπει πως ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα θα κυμανθεί στο 3,8% το 2026 έναντι 3% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας.

Το 2027, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη (στο 2,6% και 2,3% αντίστοιχα), καθώς θα εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές στην ενέργεια.

Κατά τους οικονομολόγους της ΤτΕ, η μεγάλη απόκλιση στον πληθωρισμό Ελλάδας – ευρωζώνης αποδίδεται στο ενεργειακό κόστος, καθώς, όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση, «ενεργειακή πληθωριστική πίεση στην Ελλάδα τους τελευταίους δύο μήνες ήταν περίπου διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κυρίως λόγω της ιστορικά ισχυρότερης προσαρμογής του ενεργειακού πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη».

Άνω του 10% ο ενεργειακός πληθωρισμός

Συγκεκριμένα, ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11,1% (έναντι 8,4% στη ζώνη του ευρώ), αντανακλώντας τις ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προιόντων.

Ωστόσο, του χρόνου εκτιμάται πως θα υποχωρήσει στο 1%, λόγω των ισχυρών πτωτικών επιδράσεων της βάσης σύγκρισης και της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Η ενσωμάτωση του συστήματος ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028.

Σημειωτέον, σύμφωνα με το νέο Inflation Monitor της ΤτΕ, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 4,9% τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,2% στην Ευρωζώνη.

Ποιοι παράγοντες κρατούν ψηλά τις τιμές

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι τιμές δεν αποκλιμακώνονται εξαιτίας τριών βασικών παραγόντων:

(α) Μισθολογικό κόστος: Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων (Ελλάδα και Ιταλία κατέγραψαν άνοδο στο α’ τρίμηνο, κόντρα στην επιβράδυνση της υπόλοιπης ευρωζώνης).

(β) Ενοίκια: Η συνεχιζόμενη πίεση στην αγορά κατοικίας.

(γ) Τουρισμός: Η υψηλή ζήτηση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διατηρούν υψηλές τιμές.

Η πίεση έχει αρχίσει ήδη να μεταφέρεται από το στάδιο της παραγωγής προς την κατανάλωση. Σύμφωνα με τον δείκτη PMI του Μαΐου, το κόστος των εισροών στη μεταποίηση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022, εξαιτίας ελλείψεων σε υλικά, γεγονός που οδήγησε τις τιμές πώλησης των εργοστασίων να φτάσουν σε υψηλό τετραετίας.

Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες για τις τιμές παραμένουν υψηλές – ειδικότερα:

- Οι ελληνικές επιχειρήσεις προβλέπουν πληθωρισμό 3,3% σε ορίζοντα 1, 3 και 5 ετών (έναντι 3% στην ευρωζώνη).

- Οι προσδοκίες των καταναλωτών στην Ελλάδα για τους επόμενους 12 μήνες παραμένουν καθηλωμένες στο εξαιρετικά υψηλό 9,9% (έναντι 4% στην Ευρωζώνη), αν και οι εκτιμήσεις τους για την επόμενη τριετία υποχώρησαν σημαντικά στο 5,7% (από 7,4%).

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