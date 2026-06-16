Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έδωσε το στίγμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί θα είναι όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα όρια της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να κινείται με γνώμονα τον ρεαλισμό και την αξιοπιστία, σε αντίθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αναμένεται να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες προεκλογικές δεσμεύσεις. «Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα, αλλά θα τα εφαρμόσουμε όλα», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν αυτή τη στάση και θα την επιβραβεύσουν στις επόμενες εκλογές.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι από το 2019 η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, την κοινή λογική και τις σταδιακές μεταρρυθμίσεις, απορρίπτοντας τη λογική των εύκολων υποσχέσεων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να παρουσιάζεται ως «θαυματοποιός», αλλά να υλοποιεί πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στο επίκεντρο οι φοροελαφρύνσεις και η στήριξη των ευάλωτων

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ, το οποίο θα οριστικοποιηθεί τον Αύγουστο, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι βασικός στόχος θα είναι η περαιτέρω μείωση των άμεσων φόρων και η ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για να προχωρήσει σε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους. Όπως ανέφερε, καταργήθηκαν φόροι για πολίτες ηλικίας 20 έως 25 ετών, ενώ εφαρμόστηκαν μειώσεις κατά 50% για όσους βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 30 ετών.

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Κριτική στην αντιπολίτευση για λαϊκισμό

Ο κ. Χατζηδάκης άσκησε έντονη κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για πολιτική τοξικότητα, υπερβολές και ανεδαφικές εξαγγελίες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τις προτάσεις για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημειώνοντας ότι η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών βρήκε συνέχεια στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις για όλους.

Κατά τον ίδιο, τέτοιες δεσμεύσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας και δεν συνιστούν σοβαρές πολιτικές προτάσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι, παρά τις επιμέρους αστοχίες, η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα και να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια προς το 2030, σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων.

Οι δημοσκοπήσεις και το βλέμμα στο 2030

Σχολιάζοντας τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος αναγνώρισε ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης είναι φυσιολογικό να υπάρχει φθορά και κόπωση σε ένα τμήμα της κοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει με σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα και μετριοπάθεια, επιδιώκοντας να απαντήσει στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές.

Οι οικονομικοί δείκτες ως απόδειξη προόδου

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε σειρά οικονομικών δεικτών ως απόδειξη της προόδου που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ανεργία έχει μειωθεί από το 18% στο 8%, ενώ έχουν δημιουργηθεί περίπου 560.000 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν από τα 140 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 200 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος αυτής της ανόδου να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Στον τομέα του τουρισμού, σημείωσε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες τουριστικές δυνάμεις παγκοσμίως, υποδεχόμενη περίπου 40 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στη στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, επισημαίνοντας ότι έχει αναλάβει τον συντονισμό της κυβερνητικής «Ατζέντας 2030», η οποία θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις βασισμένες στις ευρωπαϊκές πρακτικές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

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