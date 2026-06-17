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Ονειρική πρεμιέρα στο Μουντιάλ για τον Μέσι, έκανε χατ τρικ (videos)
Magazino
08:45 - 17 Ιουν 2026

Ονειρική πρεμιέρα στο Μουντιάλ για τον Μέσι, έκανε χατ τρικ (videos)

Reporter.gr Newsroom
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Στα 38 του χρόνια ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να δίνει μαγικές παραστάσεις μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 έκανε χατ τρικ (17',60',76') και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του στη νίκη με 3-0 επί της Αλγερίας.

Ο 38χρονος Αργεντινός στην 200η εμφάνισή του με την εθνική ομάδα της χώρας του έγινε ο μοναδικός (έως σήμερα) ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ. Το ρεκόρ θα ισοφαρίσει ο Ρονάλντο στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας.

Με 16 συνολικά γκολ ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Συγκεκριμένα, ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε που κρατούσε από το 2014. Και φυσικά ο Μέσι θα έχει την ευκαιρία στα επόμενα ματς να σπάσει το ρεκόρ.

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