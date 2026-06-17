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ΙΟΒΕ: Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08:29 - 17 Ιουν 2026

ΙΟΒΕ: Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Μάιο στις 113,9 μονάδες, έναντι 109,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, υψηλότερα και από τα περσινά επίπεδα (110,8 μονάδες).

Οι συνθήκες για την ελληνική οικονομία διατηρούνται σε θετικό πρόσημο στο πρώτο διάστημα του 2026, με την οικονομία να φαίνεται ότι απορροφά προς παρόν τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης.

Στις χώρες που η ελληνική βιομηχανία εξάγει περισσότερο, καταγράφηκε θετικός ρυθμός μεγέθυνσης στο πρώτο διάστημα του 2026, διατηρώντας τις προϋποθέσεις συνέχισης των εμπορικών ροών.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού μειώθηκε στο 75,9% τον Απρίλιο (έναντι 76,3% τον Ιανουάριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 5,0 μήνες, έναντι 5,3 μήνες τον Ιανουάριο.

Στους επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας, αύξηση 1,0% κατέγραψε η Μεταποίηση και 9,9% η Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης σε Ορυχεία-Λατομεία (-2,9%) για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, οριακή άνοδο κατέγραψε ο κλάδος Τροφίμων (+0,8%), κάμψη ο κλάδος Βασικών Μετάλλων (-0,6%), ενώ έντονη πτώση σημείωσε ο κλάδος Φαρμακευτικών προϊόντων (-15,3%).

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