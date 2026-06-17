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Ελλάδα: Η βραχυχρόνια μίσθωση «ανεβάζει στροφές» με λιγότερα καταλύματα, αλλά υψηλότερα έσοδα
Ακίνητα
09:07 - 17 Ιουν 2026

Ελλάδα: Η βραχυχρόνια μίσθωση «ανεβάζει στροφές» με λιγότερα καταλύματα, αλλά υψηλότερα έσοδα

Γιώργος Αλεξάκης
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Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων συνέχισε την ανοδική της πορεία τον Μάιο του 2026, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Παρά τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων καταλυμάτων, η ζήτηση παρέμεινε σε ανοδική τροχιά, οι πληρότητες ενισχύθηκαν σημαντικά και οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά συνολικά εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφηκε υποχώρηση 1,1%. Την ίδια στιγμή, η προσφορά περιορίστηκε κατά 2,3%, με τις ενεργές καταχωρίσεις να διαμορφώνονται στις 142.633.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συνύπαρξη αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς ενίσχυσε σημαντικά την πληρότητα των καταλυμάτων, η οποία αυξήθηκε κατά 5,4% και έφθασε στο 58,1%. Παράλληλα, οι μέσες ημερήσιες τιμές διαμονής συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Το Average Daily Rate (ADR) αυξήθηκε κατά 9,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 135,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Ως αποτέλεσμα, το RevPAR, που αποτυπώνει τα έσοδα ανά διαθέσιμο κατάλυμα, ενισχύθηκε κατά 15,1%, φθάνοντας τα 78,7 ευρώ.

Οι νέοι κανόνες και η αλλαγή του τοπίου

Στο μεταξύ, η εικόνα της ελληνικής αγοράς αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν εξεταστεί σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από ανατιμήσεις, ενώ η ζήτηση παραμένει στάσιμη ή υποχωρεί. Στην Ελλάδα, ωστόσο, οι βασικοί δείκτες κινούνται ταυτόχρονα ανοδικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη στηρίζεται σε πραγματική ενίσχυση της αγοράς και όχι μόνο σε υψηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με την AirDNA, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή φαίνεται να έχουν διαδραματίσει οι ρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025. Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων ακινήτων, χωρίς όμως να περιορίσουν τη δραστηριότητα. Αντίθετα, φαίνεται πως οδήγησαν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση της ζήτησης σε λιγότερα αλλά ποιοτικότερα καταλύματα.

Στην κορυφή των αυξήσεων τιμών στην Ευρώπη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις της Ελλάδας στο πεδίο των τιμών. Ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές βραχυχρόνιας μίσθωσης, με περισσότερες από 600.000 διανυκτερεύσεις ζήτησης, η χώρα κατέγραψε την τρίτη υψηλότερη αύξηση στο ADR, με άνοδο 9,1%. Μόνο η Ολλανδία (+10,3%) και η Κροατία (+9,5%) εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Repeat Rent Index (RRI), που μετρά τη μεταβολή των τιμών στα ίδια ακριβώς καταλύματα εξαιρώντας την επίδραση νέων καταχωρίσεων, αυξήθηκε κατά 2,9%.

Η απόσταση μεταξύ ADR και RRI αποκαλύπτει ότι η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ανατιμήσεις από τους ιδιοκτήτες. Ένα σημαντικό μέρος της αύξησης συνδέεται με τη μετατόπιση της αγοράς προς καταλύματα υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης αξίας, καθώς και με την αυξανόμενη προτίμηση των ταξιδιωτών σε πιο premium επιλογές διαμονής.

Τι δείχνει η σύγκριση με τις υπόλοιπες αγορές

Η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη μέσα από τη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ολλανδία, η αύξηση του ADR έφθασε το 10,3%, ωστόσο ο RRI ενισχύθηκε μόλις κατά 1,9%. Αντίστοιχα, στην Κροατία το ADR αυξήθηκε κατά 9,5%, ενώ ο RRI μόλις κατά 1,1%.

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Πολωνία και η Πορτογαλία κατέγραψαν μείωση στις τιμές των υφιστάμενων καταλυμάτων, με τον RRI να διαμορφώνεται στο -3,1% και -0,6% αντίστοιχα.

Θετικές προοπτικές για το καλοκαίρι

Οι εκτιμήσεις της AirDNA για τη θερινή περίοδο παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Η συνολική ζήτηση για το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου εμφανίζεται αυξημένη κατά 4,9% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η δυναμική συνεχίζεται και μετά την κορύφωση της σεζόν, καθώς οι κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο καταγράφουν ήδη άνοδο 9%.

Η τάση αυτή δείχνει ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να μεταθέσουν τα ταξίδια τους σε περιόδους με χαμηλότερο κόστος, αναζητώντας καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Σε μηνιαία βάση, ο Ιούνιος εμφανίζει τη χαμηλότερη επίδοση με μείωση της ζήτησης κατά 1,8%, ωστόσο ακολουθεί ισχυρή ανάκαμψη τον Ιούλιο με άνοδο 9,5%, ενώ ο Αύγουστος αναμένεται να ολοκληρώσει τη θερινή περίοδο με αύξηση 7,6%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής αγοράς.

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