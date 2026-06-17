Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Τα δεδομένα της Eurostat για τη νεολαία στην Ευρώπη περιλαμβάνουν τα εξής:
Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος: Το 5,8% των νέων στην ΕΕ αντιμετώπισε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, ποσοστό αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ελαφρώς χαμηλότερο από το γενικό πληθυσμό (6,3%).
Υψηλότερα Ποσοστά: Τη χειρότερη εικόνα στην ΕΕ εμφανίζουν η Ρουμανία με 15,1%, η Ελλάδα με 14,7% και η Βουλγαρία με 14,0%.
Χαμηλότερα Ποσοστά: Σε δέκα χώρες της ΕΕ (όπως η Κροατία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Κύπρος) το ποσοστό στέρησης στους νέους περιορίστηκε κάτω από το 3,0%.