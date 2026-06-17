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Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:23 - 17 Ιουν 2026

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr

Reporter.gr Newsroom
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Το πιο «καυτό» μουσικό φεστιβάλ της χρονιάς, το Release Athens Festival, άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχθηκε χιλιάδες φίλους της μουσικής στην Πλατεία Νερού. Στην πρεμιέρα του φεστιβάλ, Limp Bizkit και Viagra Boys ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες του πολύ απαιτητικού τους κοινού, που έζησε μια εκρηκτική μουσική βραδιά.

Η Allwyn, χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά, προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά τα μεγαλύτερα shows του καλοκαιριού. Έως και τις 25 Ιουλίου, κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής θα παρελάσουν από το stage του φεστιβάλ και η Allwyn θα είναι εκεί για να απογειώσει την εμπειρία.

Όσοι βρεθούν στην Πλατεία Νερού για να απολαύσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις φωνητικές τους ικανότητες στο ειδικό karaoke setup της Allwyn, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες με την παρέα τους σε ένα special photobooth της Allwyn.

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Παράλληλα, όλοι οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στο ειδικό stand της Allwyn, όπου μπορούν να συμμετάσχουν και σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.

Διαγωνισμοί* για προσκλήσεις στο allwyn.gr

Gorillaz, Moby, Three Days Grace, Pet Shop Boys, Megadeth, Offspring, Pantera και Nick Cave είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες που αναμένεται να ξεσηκώσουν το ελληνικό κοινό αυτό το καλοκαίρι.

Από την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στο allwyn.gr μπορεί κανείς να βρει δύο μεγάλους διαγωνισμούς* για διπλές προσκλήσεις, για το live των Moby, Garbage & Pale Blue Eyes και για το live των Megadeth, Sepultura & Sylosis.

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Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς* είναι δωρεάν και δεν απαιτεί τη συμμετοχή στα παίγνια.

Ο διαγωνισμός για το live των Megadeth, Sepultura & Sylosis λήγει στις 28 Ιουνίου, ενώ ο διαγωνισμός για το live των Moby, Garbage & Pale Blue Eyes λήγει μια μέρα αργότερα, στις 29 Ιουνίου. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν 29 και 30 Ιουνίου αντίστοιχα.

Για τους διαγωνισμούς* ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μάθουν περισσότερα στο allwyn.gr.

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