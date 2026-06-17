Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες κατά το δ΄ τρίμηνο 2025. Ειδικότερα:

• Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το δ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε μείωση κατά 1,5%. Αύξηση κατά 4,8% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ΄ τριμήνου 2024 προς το δ΄ τρίμηνο 2023.

• Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες, το δ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%. Μείωση κατά 0,8% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ΄ τριμήνου 2024 προς το δ΄ τρίμηνο 2023.

• Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες, το δ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 1,8%. Αύξηση κατά 3,7% παρατηρήθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ΄ τριμήνου 2024 προς το δ΄ τρίμηνο 2023.