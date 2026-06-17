Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/6) τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Φεβρουάριο 2026. Συγκεκριμένα

• Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 8,4%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 16,3% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 56,8%.

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 1,3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 13,1% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 140,6%.

• Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 5,8% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 59,1% στις αντίστοιχες εισπράξεις .

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρατηρείται μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025 κατά 3,9% στους επισκέπτες, αύξηση κατά 14,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 124,0% στις αντίστοιχες εισπράξεις.