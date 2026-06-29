ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τον Μάιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Οι συνολικές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 5,313 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 340 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν κατά 4,973 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στα 214,890 δισ. ευρώ, έναντι 209,589 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Από το σύνολο αυτό, 59,847 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρηματικές καταθέσεις, από 54,915 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν σε 155,043 δισ. ευρώ, έναντι 154,674 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Θετική εικόνα και στα δάνεια

Παράλληλα, ανοδική πορεία παρουσίασε και η τραπεζική χρηματοδότηση. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε θετικό έδαφος κατά 1,644 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,081 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης προς την εγχώρια οικονομία επιταχύνθηκε στο 4,6% τον Μάιο, από 3,9% έναν μήνα νωρίτερα.

Αντίστοιχα, η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα εμφάνισε ετήσια αύξηση 7,4%, έναντι 6,8% τον Απρίλιο, ενώ η καθαρή μηνιαία ροή ήταν θετική κατά 1,315 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με την αρνητική ροή 1,216 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Ισχυρή άνοδος της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις

Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις ενισχύθηκε κατά 1,286 δισ. ευρώ τον Μάιο, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,150 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 9,8%, από 8,8%.

Για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης ανέβηκε στο 9,8% από 9,5%, ενώ η καθαρή μηνιαία ροή ήταν θετική κατά 427 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 731 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στις ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ετήσια μεταβολή της χρηματοδότησης αυξήθηκε στο 9,2% από 2,8%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε σε 858 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 419 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, η καθαρή ροή χρηματοδότησης παρέμεινε αρνητική, αλλά περιορίστηκε στα 9 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διατηρήθηκε στο -2%.

Αντίθετα, η χρηματοδότηση προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε θετική καθαρή ροή 39 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 13 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7%.

Οι βασικοί δείκτες της ΤτΕ

Σύμφωνα με το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο του 2026:

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας ανήλθε στο 4,6%, από 3,9% τον Απρίλιο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 8,1%, έναντι 6,4% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5,313 δισ. ευρώ, ενώ τον Απρίλιο είχαν μειωθεί κατά 66 εκατ. ευρώ.

Μεταβολές στις καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν κατά 5,063 δισ. ευρώ τον Μάιο, έναντι οριακής μείωσης 34 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 249 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησής τους περιορίστηκε στο 14,6% από 22,5%.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρηματικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,973 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να εκτινάσσεται στο 18,7% από 10,8%.

Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4,582 δισ. ευρώ, ενώ εκείνες των ασφαλιστικών εταιρειών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά 390 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων ενισχύθηκαν κατά 340 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης 869 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να παραμένει σταθερός στο 4,1%.