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ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026
Οικονομία
17:30 - 29 Ιουν 2026

ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Παρουσιάστηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την αγορά καυσίμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) παρουσίασε τα ευρήματα της μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την πορεία της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης και εντατικοποίησης των ελέγχων σε όλη την Ελλάδα.

Η μελέτη με βάση ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε πρατήρια της Αττικής και της πόλης της Θεσσαλονίκης και αφορούσε ανεφοδιασμό με αμόλυβδη βενζίνη 95RON, σε συνολικά 200 δείγματα, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αττική, το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων μειώθηκε στο 23,1% το 2026, από 33,1% το 2025, ενώ οι παραδόσεις που βρέθηκαν εντός των νόμιμων ή/και ανεκτών ορίων αυξήθηκαν στο 76,9%, από 66,9% πέρυσι. Παράλληλα, οι αποκλίσεις από την αναμενόμενη ποσότητα έφτασαν έως 14,99% το 2026, έναντι 18,2% το 2025, στοιχεία που δείχνουν ότι η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην Αττική έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς όμως να αναιρείται η ανάγκη συνέχισης των ελέγχων.

Στη Θεσσαλονίκη τα αποτελέσματα παρουσιάζουν επίσης βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2025, ωστόσο, μικρότερη συγκριτικά. Τόσο το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων, όσο και το ύψος της απόκλισης παραμένουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, το 81,4% των ανεφοδιασμών βρέθηκε εντός των νόμιμων ή/και ανεκτών αποκλίσεων, έναντι 80% το 2025, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώθηκαν στο 18,6% το 2026, από 20% πέρυσι. Αντιθέτως, αύξηση παρουσιάστηκε στις αποκλίσεις από την αναμενόμενη ποσότητα, οι οποίες έφτασαν έως και 14% το 2026, σε σύγκριση με το 2025 που το ποσοστό ήταν 12,7%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις της Πολιτείας αποδίδουν και αξίζει να αναγνωριστεί το δύσκολο έργο που έχει γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ΑΑΔΕ, καθώς και την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για τον περιορισμό της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων. Η πρόοδος που καταγράφεται, δείχνει ότι η συστηματική εποπτεία, οι έλεγχοι και η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων μπορούν να φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ωστόσο, παρά τη θετική εικόνα, το πρόβλημα δεν έχει εκλείψει, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται ελλειμματικές παραδόσεις και σημαντικές αποκλίσεις. Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν ήδη εργαλεία για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της αγοράς, τόσο μέσω μυστικών ελέγχων όσο και μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών. Η συστηματική χρήση αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό ακραίων αποκλίσεων και στην προστασία των καταναλωτών.

Ο ΣΕΕΠΕ τονίζει ότι η διαφάνεια στην αγορά καυσίμων, η προστασία του καταναλωτή και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού προϋποθέτουν ελέγχους με συνέχεια, συνέπεια και ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Η σημαντική μείωση που καταγράφεται στην Αττική αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά και σαφή ένδειξη ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

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