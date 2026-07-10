Θεοδωρικάκος: «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με μειώσεις τιμών» – Έρχεται εθνική πρωτοβουλία για φθηνότερα προϊόντα

Την έναρξη της «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης των Τιμών» από την τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια εθελοντική δράση που θα καλύπτει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τους παραγωγούς και τη βιομηχανία έως το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο και τα σούπερ μάρκετ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews, ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων, χωρίς την επιβολή υποχρεωτικών μέτρων, αλλά μέσω της συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Εθελοντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα

Όπως ανέφερε, μετά τη λήξη των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που είχε επιβληθεί στα βασικά αγαθά, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η λειτουργία μιας κανονικής, ανταγωνιστικής και δίκαιης αγοράς.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε πρόσφατη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς, συμφωνήθηκε οι τιμές των βασικών αγαθών να παραμείνουν σταθερές κατά τη θερινή περίοδο, ενώ από τα τέλη Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωσή τους.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν βασικές κατηγορίες τροφίμων, καθώς και προϊόντα καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής και οικιακής φροντίδας.

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Συμμετοχή όλης της αγοράς

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στα σούπερ μάρκετ, αλλά αφορά κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Η συμμετοχή θα είναι εθελοντική και αφορά τη βιομηχανία, τους παραγωγούς, το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο και τα σούπερ μάρκετ», σημείωσε.

Η δράση θα έχει διάρκεια έως τέσσερις μήνες, ενώ κάθε προϊόν που θα συμμετέχει θα πρέπει να παραμένει σε μειωμένη τιμή για τουλάχιστον δύο μήνες.

Η ελάχιστη μείωση ανά κωδικό προϊόντος θα ανέρχεται στο 5%, με δυνατότητα μεγαλύτερης έκπτωσης όπου αυτό είναι εφικτό.

«Ζητάμε να μειωθεί το περιθώριο κέρδους»

Ο υπουργός εξήγησε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι να περιοριστεί το κόστος του οικογενειακού καλαθιού.

«Ζητάμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος για ένα χρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσει μειώσεις στις τιμές για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό», δήλωσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η παρέμβαση μπορεί να μειώσει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση των καταναλωτών.

Οι 1.901 κωδικοί προϊόντων και το νωπό κρέας

Αναφερόμενος στους 1.901 κωδικούς προϊόντων που είχαν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση, ο υπουργός διευκρίνισε ότι επρόκειτο κυρίως για προϊόντα που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και αφορούσαν κυρίως το χονδρεμπόριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 1.300 από αυτούς τους κωδικούς σχετίζονταν με το νωπό κρέας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι οδήγησαν σε αποκλιμάκωση των τιμών στη χονδρική αγορά, η οποία σταδιακά μεταφέρθηκε και στη λιανική.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με μειώσεις τιμών»

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναγνώρισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί από μόνη της λύση στο συνολικό πρόβλημα του κόστους ζωής.

Όπως είπε, οι σημαντικότερες πιέσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά προέρχονται από το στεγαστικό κόστος, τα αυξημένα ενοίκια και τις ενεργειακές δαπάνες.

Εκτίμησε ότι η μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος περνά μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας, περισσότερες επενδύσεις, ενίσχυση της βιομηχανίας, ανάπτυξη της καινοτομίας και δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Γιατί καταργήθηκε το πλαφόν

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο υπουργός υποστήριξε ότι μια οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί επ' αόριστον με διοικητικούς περιορισμούς στις τιμές.

Όπως σημείωσε, το επιχειρηματικό κέρδος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία της αγοράς και η διατήρηση ενός μόνιμου πλαφόν δεν αποτελεί βιώσιμη πολιτική, καθώς στόχος είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού.

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια

Ο υπουργός σχολίασε και την κριτική που ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα και την ακρίβεια.

Όπως ανέφερε, η σημερινή ρητορική της αντιπολίτευσης του θυμίζει την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, όταν είχαν διατυπωθεί, όπως είπε, υποσχέσεις για κατάργηση των μνημονίων «με ένα νόμο και ένα άρθρο».

«Σήμερα τη θέση της λέξης "μνημόνιο" παίρνει η λέξη "ακρίβεια". Με ποιον τρόπο καταργείται η ακρίβεια;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι αποτέλεσμα διεθνών κρίσεων, όπως η πανδημία και οι πολεμικές συγκρούσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πολίτες δεν θα πειστούν από «εύκολες δημαγωγικές υποσχέσεις», επισημαίνοντας πως «λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν» και ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στην ενίσχυση της παραγωγικής οικονομίας, της βιομηχανίας, της καινοτομίας και στη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.

Νέο πλαίσιο για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Ο υπουργός αναφέρθηκε τέλος και στις αλλαγές που εισάγει το πρόσφατα ψηφισμένο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια.

Όπως εξήγησε, από τον Νοέμβριο οι νέες συμβάσεις επισκευαστικών και καταναλωτικών δανείων, καθώς και πιστωτικών καρτών έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα υπάγονται σε νέο καθεστώς προστασίας.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται ανώτατο όριο τόσο στο επιτόκιο όσο και στη συνολική επιβάρυνση του δανειολήπτη, η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού κεφαλαίου σε ορίζοντα τεσσάρων ετών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η νέα ρύθμιση είναι αυστηρότερη από αντίστοιχα ευρωπαϊκά πλαίσια, ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και αποσκοπεί στην αποτροπή της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, επιβάλλοντας μεγαλύτερη υπευθυνότητα τόσο στα πιστωτικά ιδρύματα όσο και στους ίδιους τους καταναλωτές.

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