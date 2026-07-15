ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση

Ανοδική πορεία κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με τον ρυθμό αύξησης να διαμορφώνεται πάνω από το επίπεδο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 5,2%.

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας που τηρούν διπλογραφικά λογιστικά βιβλία και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε τον Μάιο του 2026 στα 36,06 δισ. ευρώ, έναντι 33,74 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση 6,9%, γεγονός που αποτυπώνει τη συνέχιση της θετικής δυναμικής της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αρκετούς βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Πρωταγωνιστής η εκπαίδευση

Σε επίπεδο κλάδων, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψαν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης, όπου ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 17,1% σε σύγκριση με τον Μάιο του προηγούμενου έτους.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσίασε ο κλάδος των Ορυχείων και Λατομείων, με τον κύκλο εργασιών να μειώνεται κατά 22,7% σε ετήσια βάση.

Εμπόριο και μεταποίηση συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο τζίρο

Σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη, την πρώτη θέση διατήρησε ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, καθώς και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, ο οποίος κατέγραψε κύκλο εργασιών 12,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας παράλληλα ετήσια αύξηση 5%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στη μεταποίηση, όπου ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 8,86 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή ετήσια άνοδο της τάξης του 15,8%, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.