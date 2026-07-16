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Παπαθανάσης: Δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων κατά 30% για το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»
Οικονομία
14:47 - 16 Ιουλ 2026

Παπαθανάσης: Δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων κατά 30% για το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, και έπειτα από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», τροποποιείται η Πρόσκληση της Δράσης με δυνατότητα υπερδέσμευσης των διαθέσιμων πόρων κατά 30%.

H Δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», προκηρύχθηκε με προϋπολογισμό 70.000.000€, από τα οποία 55.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) και 15.000.000€ για τις Περιφέρειες Μετάβασης (Αττική και Νότιο Αιγαίο).

Στη Δράση υπεβλήθησαν συνολικά 2.815 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 62.273.364€.

Αναλυτικά,

– στην Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), υποβλήθηκαν 1.976 αιτήσεις χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 43.100.200€

– στην Κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) υποβλήθηκαν 839 αιτήσεις, δημόσιας δαπάνης 19.173.164€.

Δεδομένου ότι η Δημόσια Δαπάνη στις Περιφέρειες Μετάβασης δεν ήταν επαρκής για την κάλυψη των αιτούμενων πόρων, με την υπογραφή της απόφασης δίνεται η δυνατότητα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» να εντάξει αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη έως και 30% επιπλέον του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις προϋπολογισμού για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης κριθούν επιλέξιμες στις Περιφέρειες Μετάβασης.

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα της Δράσης είναι η ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της ενδυνάμωσης της αυτοαπασχόλησης και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν στην αύξηση της απασχόλησης. Δικαιούχοι της Δράσης ήταν εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι νέοι με επιχειρηματική ικανότητα και βούληση για δραστηριοποίηση σε βιώσιμους & σύγχρονους τομείς (π.χ. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά, Τουρισμός, κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν νέες, βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.

Η διάρκεια της επιχορήγησης δύναται να αφορά συνεχόμενη επαληθευμένη λειτουργία δώδεκα ή δεκαοκτώ μηνών, από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης [δηλαδή κατ’ ελάχιστο δύο ορόσημα/εξάμηνα επαληθευμένης λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στην ΑΑΔΕ].

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

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