Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Θυμάστε το 2015, όταν ξαφνικά όλοι όσοι γνωρίζατε είχαν αποκτήσει ένα βιβλίο ζωγραφικής για ενήλικες; Ήταν ένα τεράστιο πολιτισμικό φαινόμενο και αυτά τα βιβλία, που υπόσχονταν άμεση ανακούφιση από το στρες, κυριαρχούσαν στις λίστες των best sellers.

Σήμερα το σχέδιο βιώνει μια παρόμοια στιγμή δημοφιλίας. Κάντε μια γρήγορη περιήγηση στο TikTok ή το Instagram και θα βρείτε άφθονα βίντεο με hashtags όπως «doodling» (σκαριφήματα), «sensory drawing» (αισθητηριακό σχέδιο) και «art therapy» (θεραπεία μέσω τέχνης).

Αυτή η αναζωπύρωση έρχεται, όπως επισημαίνει η Washington Post, μετά την τρέχουσα εμμονή των social media με τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος, δηλαδή την ικανότητα του σώματός σας να ανταποκρίνεται στο στρες και στη συνέχεια να επιστρέφει σε μια ήρεμη βασική κατάσταση.

«Ζούμε σε ένα στρεσογόνο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον», δήλωσε η Reina Lombardi, θεραπεύτρια μέσω τέχνης και ιδρύτρια της Florida Art Therapy Services. «Πολλές οικογένειες βιώνουν αυξημένα επίπεδα έντασης και δυσφορίας, τα οποία δεν τις αφήνουν να κοιμηθούν τη νύχτα».

Η Lombardi προσθέτει ότι τα smartphones, ειδικότερα, παίζουν σημαντικό ρόλο στη δυσλειτουργία της ρύθμισης του νευρικού συστήματος. «Βασίζονται στον σχεδιασμό της “gamification” (παιχνιδοποίησης), χρησιμοποιώντας ειδοποιήσεις για να διεγείρουν το νευρικό μας σύστημα και να μας κρατούν διαρκώς απασχολημένους. Αυτές οι συσκευές είναι πάντα ενεργές και συνεχώς μαζί μας».

Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αναζητούν απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να ξεφύγουν από μια μόνιμη κατάσταση «μάχης ή φυγής». Και, όπως αποδεικνύεται, το να περάσετε μόλις 10 λεπτά με ένα μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί μπορεί να είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να το πετύχετε.

Πώς το σχέδιο επαναφέρει το νευρικό σας σύστημα

Όταν βιώνετε στρες, ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα του σώματός σας — γνωστό και ως αντίδραση «μάχης ή φυγής», δήλωσε η Soma Sengupta, επικεφαλής νευρολόγος και πρόεδρος του τμήματος Νευρολογίας στο Tufts Medical Center.

Το σύστημα αυτό προετοιμάζει το σώμα σας να αντιδράσει σε αντιλαμβανόμενες απειλές, αυξάνοντας τους καρδιακούς παλμούς, την ένταση των μυών, την αρτηριακή πίεση και την απελευθέρωση ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη, εξήγησε.

«Το σχέδιο μπορεί να βοηθήσει να μετατοπιστεί η προσοχή μακριά από τις αγχωτικές σκέψεις και να ενθαρρύνει την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο μερικές φορές αποκαλείται σύστημα “ξεκούρασης και πέψης”», είπε η Sengupta.

«Αυτό το σύστημα προάγει την αποκατάσταση, επιβραδύνοντας τους καρδιακούς παλμούς, μειώνοντας την ένταση των μυών και βοηθώντας το σώμα να επιστρέψει σε μια πιο ήρεμη φυσιολογική κατάσταση».

Το σχέδιο, εξήγησε, ενεργοποιεί τον εγκέφαλο μέσω του συντονισμού της κίνησης, της όρασης, της προσοχής και της λήψης αποφάσεων. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια ηρεμιστική αισθητηριακή εμπειρία, ενώ παράλληλα προσφέρει στο μυαλό μια δημιουργική και εποικοδομητική εστίαση.

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας σχεδίου συνεργάζονται αρκετά συστήματα του εγκεφάλου, σύμφωνα με τη Sengupta, γεγονός που βοηθά να εξηγηθεί γιατί το σχέδιο μπορεί να είναι τόσο ωφέλιμο.

Αρχικά, το σχέδιο απαιτεί συγκέντρωση σε σχήματα, χρώματα, γραμμές και κινήσεις του χεριού, καθώς και συνεχή επικοινωνία μεταξύ των ματιών, των χεριών και των περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον κινητικό σχεδιασμό.

Αυτή η εστίαση και ο συντονισμός βοηθούν να αγκυρωθεί η προσοχή σας στο παρόν, εμποδίζοντας τον εγκέφαλο να παρασύρεται προς αρνητικές σκέψεις, όπως η ανησυχία ή η υπερανάλυση.

Η εξάσκηση του συντονισμού ενισχύει επίσης την αισθητηριακή επίγνωση, είπε η Sengupta — δηλαδή την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε συνειδητά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των αισθήσεών μας: όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση, αλλά και τις εσωτερικές σωματικές αισθήσεις.

Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η αισθητηριακή επίγνωση μπορεί να μειώσει το άγχος και να προάγει τη χαλάρωση.

Η εικαστική τέχνη προσφέρει επίσης έναν μη λεκτικό τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων. Αντί να εξηγούμε τα συναισθήματά μας με λέξεις, μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε μέσα από εικόνες, χρώματα, μοτίβα ή σύμβολα.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα και να ρυθμίσουν τις συναισθηματικές τους εμπειρίες, σύμφωνα με τη Sengupta.

Η ολοκλήρωση ενός σχεδίου ή η παρακολούθηση ενός έργου τέχνης καθώς εξελίσσεται σταδιακά μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, προκαλώντας μικρές απελευθερώσεις ντοπαμίνης, οι οποίες συνδέονται με το κίνητρο, την ικανοποίηση και τη θετική ενίσχυση, είπε η Sengupta.

Αν σας αρέσει να σχεδιάζετε, μπορεί να αισθανθείτε ότι μπαίνετε σε μια κατάσταση «ροής» (flow state). Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο βυθίζεται πλήρως σε μια δραστηριότητα που είναι κατάλληλα απαιτητική, σύμφωνα με τη Sengupta.

Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης, μειώνεται η αυτοσυνειδησία, αυξάνεται η συγκέντρωση και πολλοί άνθρωποι βιώνουν μείωση του στρες και του άγχους, είπε.

Αρκούν λίγα λεπτά σκαριφημάτων

Δεν χρειάζεται να είστε καλλιτέχνης που δημιουργεί ένα αριστούργημα για να αποκομίσετε τα ηρεμιστικά οφέλη του σχεδίου.

«Οι ηρεμιστικές επιδράσεις [του σχεδίου] φαίνεται να προκύπτουν κυρίως από τη διατήρηση της προσοχής, την επαναλαμβανόμενη κίνηση και την εμπλοκή στη δημιουργική διαδικασία, και όχι από την παραγωγή ενός έργου τέχνης», είπε η Sengupta.

Ακόμη και το να σχεδιάζετε απλές γραμμές, καμπύλες, σκαριφήματα ή γεωμετρικά σχήματα μπορεί να προσφέρει πολλά από τα ίδια οφέλη, εξήγησε.

Αν και το σχέδιο μπορεί να προκαλέσει στρες σε ανθρώπους που δεν αισθάνονται ικανοί σε αυτό, μπορεί παρ' όλα αυτά να έχει θεραπευτική αξία απλώς και μόνο μέσω της εξάσκησης σε κάτι που τους κάνει να αισθάνονται άβολα, σύμφωνα με τη Lombardi.

Αυτό, όπως είπε, δημιουργεί αυτό που αποκαλεί «ανοχή στη δυσφορία» (distress tolerance).

«Η αποφυγή αποτελεί συχνά βασικό παράγοντα του χρόνιου στρες. Επομένως, η ενασχόληση με δραστηριότητες αυτορρύθμισης — ακόμη και όταν αυτές μοιάζουν δύσκολες — αυξάνει την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με προσαρμοστικό τρόπο», είπε η Lombardi.

Υπάρχουν λίγες έρευνες σχετικά με το πόση ώρα χρειάζεται να σχεδιάζει κανείς για να αισθανθεί πιο ήρεμος. Μια μικρή μελέτη του 2016 που δημοσιεύθηκε στο Art Therapy διαπίστωσε ότι 45 λεπτά καλλιτεχνικής δημιουργίας μείωσαν τα επίπεδα κορτιζόλης των συμμετεχόντων.

Ωστόσο, η Sengupta είπε ότι και μικρότερες συνεδρίες μπορούν να είναι αποτελεσματικές, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μια σύντομη δημιουργική πρακτική — μόλις 10 λεπτά — είναι αρκετή για να διακόψει την αντίδραση του σώματος στο στρες, χωρίς να μοιάζει με άλλη μία απαιτητική υποχρέωση μέσα σε μια ήδη γεμάτη ημέρα.

Πράγματι, σύμφωνα με τη Sengupta, από πέντε έως 20 λεπτά σχεδίου μπορεί να βοηθήσουν να σταματήσουν οι καταιγιστικές σκέψεις, να μειωθεί το άμεσο στρες και να βελτιωθεί η διάθεση.

«Πολλές από τις θεραπευτικές συνεδρίες που πραγματοποιώ διαρκούν μόλις μία ώρα. Συχνά ασχολούμαστε με τη δημιουργική διαδικασία μόνο για 20 λεπτά, και παρ' όλα αυτά οι πελάτες αναφέρουν θετικές αλλαγές τόσο σε σωματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο», είπε η Lombardi.

Αν το σχέδιο δεν είναι για εσάς, μην ανησυχείτε — μπορείτε να αποκομίσετε αυτά τα οφέλη και από άλλες μορφές τέχνης.

«Κάποιοι άνθρωποι ανταποκρίνονται καλύτερα στον πηλό, ενώ άλλοι βρίσκουν ευκολότερο να χαθούν στη διαδικασία της ζωγραφικής», είπε η Lombardi. «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να βρείτε το μέσο που διευκολύνει αυτή τη διαδικασία για εσάς».