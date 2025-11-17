Πάνω από 550.000 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τι ισχύει για κριτήρια και προθεσμίες

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των νοικοκυριών για το επίδομα θέρμανσης, με τις αιτήσεις να έχουν ήδη υπερβεί τις 550.000 μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της πλατφόρμας. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση αμέσως, με την καταληκτική ημερομηνία να παραμένει η 5η Δεκεμβρίου.

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 501.830 αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και 155.514 για ηλεκτρική ενέργεια, ανεβάζοντας το σύνολο στις 557.314 αιτήσεις. Η εικόνα δείχνει ότι περίπου το 70% των αιτούντων επιλέγει το πετρέλαιο, ενώ ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δηλώνει ως κύρια πηγή θέρμανσης την ηλεκτρική ενέργεια.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Όσοι είχαν λάβει επίδομα και πέρυσι θα δουν στους λογαριασμούς τους προκαταβολή ίση με το 60% του περσινού ποσού. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι δικαιούχοι είχαν φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια.

Κατά τη διαδικασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν το είδος καυσίμου ή ρεύματος που χρησιμοποιούν, την περιοχή κατοικίας, αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές, τα τετραγωνικά του ακινήτου, καθώς και αν πρόκειται για μονοκατοικία ή πολυκατοικία.

