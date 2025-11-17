ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πάνω από 550.000 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τι ισχύει για κριτήρια και προθεσμίες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:26 - 17 Νοε 2025

Πάνω από 550.000 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τι ισχύει για κριτήρια και προθεσμίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των νοικοκυριών για το επίδομα θέρμανσης, με τις αιτήσεις να έχουν ήδη υπερβεί τις 550.000 μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της πλατφόρμας. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση αμέσως, με την καταληκτική ημερομηνία να παραμένει η 5η Δεκεμβρίου.

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 501.830 αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και 155.514 για ηλεκτρική ενέργεια, ανεβάζοντας το σύνολο στις 557.314 αιτήσεις. Η εικόνα δείχνει ότι περίπου το 70% των αιτούντων επιλέγει το πετρέλαιο, ενώ ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δηλώνει ως κύρια πηγή θέρμανσης την ηλεκτρική ενέργεια.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Όσοι είχαν λάβει επίδομα και πέρυσι θα δουν στους λογαριασμούς τους προκαταβολή ίση με το 60% του περσινού ποσού. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι δικαιούχοι είχαν φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια.

Κατά τη διαδικασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν το είδος καυσίμου ή ρεύματος που χρησιμοποιούν, την περιοχή κατοικίας, αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές, τα τετραγωνικά του ακινήτου, καθώς και αν πρόκειται για μονοκατοικία ή πολυκατοικία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb03rt6wc81?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ: «Δύσκολες ώρες στην Χαριλάου Τρικούπη» λένε πηγές του Μαξίμου
Πολιτική

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ: «Δύσκολες ώρες στην Χαριλάου Τρικούπη» λένε πηγές του Μαξίμου

Τραμπ: Έτοιμος για κυρώσεις σε χώρες που εισάγουν ρωσική ενέργεια με δασμούς… 500%
Ειδήσεις

Τραμπ: Έτοιμος για κυρώσεις σε χώρες που εισάγουν ρωσική ενέργεια με δασμούς… 500%

Οξύτατη αντίδραση της Ρωσίας στις δηλώσεις Πιστόριους: Η Ευρώπη υιοθετεί φιλοπόλεμο λόγο
Ειδήσεις

Οξύτατη αντίδραση της Ρωσίας στις δηλώσεις Πιστόριους: Η Ευρώπη υιοθετεί φιλοπόλεμο λόγο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ»
Ακίνητα

Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ»

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης»: Τα κρίσιμα βήματα για να μη χαθεί η επιδότηση των δικαιούχων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης»: Τα κρίσιμα βήματα για να μη χαθεί η επιδότηση των δικαιούχων

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ποιοι μαθητές θα λάβουν επίδομα €350 και επιβράβευση €1.000
Ειδήσεις

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ποιοι μαθητές θα λάβουν επίδομα €350 και επιβράβευση €1.000

ΤτΕ: Σταθερά κριτήρια και ζήτηση δανείων στο α’ τρίμηνο του 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤτΕ: Σταθερά κριτήρια και ζήτηση δανείων στο α’ τρίμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στη νέα τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ