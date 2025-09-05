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ΟΗΕ: Οι πυρκαγιές τροφοδοτούν την ατμοσφαιρική ρύπανση
Περιβάλλον
11:16 - 05 Σεπ 2025

ΟΗΕ: Οι πυρκαγιές τροφοδοτούν την ατμοσφαιρική ρύπανση

Reporter.gr Newsroom
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Οι ολοένα συχνότερες πυρκαγιές συνέβαλαν σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση το 2024, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Μετεωρολογικής Οργάνωσης (WMO) του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (5/9)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί 4,5 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους ετησίως, ενώ η έκθεση της WMO επισημαίνει υψηλά επίπεδα ρύπανσης σε περιοχές που επλήγησαν από έντονες πυρκαγιές, όπως ο Αμαζόνιος, ο Καναδάς, η Σιβηρία και η Κεντρική Αφρική.

Καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη –που οφείλεται κυρίως στις εκπομπές ορυκτών καυσίμων– μεταβάλλει τα καιρικά φαινόμενα, οι πυρκαγιές έχουν γίνει πιο εκτεταμένες και συχνές, προσθέτοντας αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Στην επιβάρυνση αυτή συνεισφέρουν, επίσης, η καύση άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και ξύλου, καθώς και οι μεταφορές και η γεωργία.

«Οι πυρκαγιές συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη ρύπανση από σωματίδια και το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας του κλίματος, δημιουργώντας αυξανόμενους κινδύνους για τις υποδομές, τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία», ανέφερε ο WMO σε δήλωσή του.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, Ko Barrett, πρόσθεσε: «Η κλιματική αλλαγή και η ποιότητα του αέρα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού, προκειμένου να προστατευθεί ο πλανήτης μας, οι κοινότητές μας και οι οικονομίες μας».

Αν και η έκθεση του WMO αφορά το 2024, ο Οργανισμός σημείωσε ότι οι φετινές ρεκόρ πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη συνέβαλαν στη ρύπανση σε ολόκληρη την ήπειρο.

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