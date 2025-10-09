Ο Νετανιάχου «απονέμει» στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Το αξίζει!» τονίζει

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός ηγέτης εμφανίζεται να φορά μετάλλιο Νόμπελ Ειρήνης.

Στη λεζάντα της ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ο Νετανιάχου έγραψε: «Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης - το αξίζει!»

Η ανάρτηση ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, μια συμφωνία που, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή της Ουάσιγκτον.

Ο Νετανιάχου έχει στο παρελθόν προτείνει επισήμως τον Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στις Συμφωνίες του Αβραάμ, μέσω των οποίων το Ισραήλ αποκατέστησε σχέσεις με σειρά αραβικών κρατών.

Η νέα ανάρτηση του Νετανιάχου ερμηνεύεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης αλλά και πολιτικής στήριξης προς τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί τον εαυτό του “αδικημένο” επειδή δεν τιμήθηκε με το βραβείο.