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Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ευχαριστήσει τον Τσίπρα
Πολιτική
18:26 - 09 Οκτ 2025

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ευχαριστήσει τον Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Να ευχαριστήσει τον Αλέξη Τσίπρα για την παραίτησή του και να αναδείξει τον συμβολισμό της απόφασης, ζητά από τον ΣΥΡΙΖΑ  βουλευτής του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης, με ανακοίνωσή του.

«Αντιλαμβάνομαι την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως μία καθοριστική – πέραν από σημαντική – εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», αναφέρει ο κ. Ραγκούσης και συνεχίζει, σημειώνοντας:

«Πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του.

Υπό αυτήν την έννοια, έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του.»

«Ωστόσο», επισημαίνει στη συνέχεια ο κ. Ραγκούσης, «δύο πράγματα πιστεύω ότι μπορεί και οφείλει από τώρα να πράξει:

1. Να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
2. Να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη.»

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