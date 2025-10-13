Η αναλογία του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά 91%

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, εκτίμησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, επισημαίνοντας ότι η αναλογία του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα έχει μειωθεί κατά 91%, ότι είμαστε 7οι στον κόσμο σε ενέργεια από αιολικά πάρκα και ότι η χώρα είναι πλέον καθαρός εξαγωγέας ενέργειας.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε περαιτέρω στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των ενεργειακών επενδύσεων – μεταξύ άλλων στους ηλιακούς πόρους και στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σημείωσε ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι αποτελεσματική και ως προς το κόστος, για αυτό πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Κλείνοντας, ο κ. Τσάφος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ενεργή και στον διάλογο για την πράσινη μετάβαση στην Ευρώπη.

Γιάννης Μανιάτης, πρώην Υπουργός, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τις διεθνείς σχέσεις, την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρόεδρό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα άσκησε κριτική ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τις διεθνείς σχέσεις, την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια Γιάννης Μανιάτης, τονίζοντας την ανάγκη η ΕΕ να επιστρέψει σε μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική. Επεσήμανε ότι η ΕΕ πάντα έβαζε πολύ φιλόδοξους στόχους, χωρίς όμως τα κατάλληλα εργαλεία, με αποτέλεσμα στο πεδίο της εφαρμογής να υπάρχουν μόνο περιορισμοί και όχι χρηματοδοτικά κίνητρα, όπως στις ΗΠΑ. Τόνισε ότι την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν πρέπει να αντικαταστήσει η εξάρτηση σε LNG από άλλους παρόχους. Ο κ. Μανιάτης σχολίασε ότι η Κίνα έχει αγοράσει όλα τα ορυχεία κρίσιμων μετάλλων στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική, ενώ η Ευρώπη δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτόν τον τομέα. Μετά την εκλογή Τραμπ ζούμε σε έναν άλλο πλανήτη, είπε χαρακτηριστικά, εστιάζοντας στην ανάγκη να ενισχυθούν τα ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων. Τέλος, μίλησε για τη δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτύξει ένα cluster πράσινης μετάβασης και άσκησε κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών για την απουσία προόδου στην εγχώρια έρευνα υδρογονανθράκων.

Barbara Morgante, διευθύνουσα σύμβουλος, Enaon

Στην ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα εστίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon Barbara Morgante, τονίζοντας ότι το φυσικό αέριο είναι καύσιμο μετάβασης, αλλά το δίκτυο μπορεί να διαχειριστεί και άλλα αέρια, όπως το βιομεθάνιο. Παρότι το βιομεθάνιο δεν μπορεί ακόμα να λειτουργήσει στην Ελλάδα ως εναλλακτική του φυσικού αερίου, υπήρξε πρόσφατα στήριξη από την κυβέρνηση για να αναπτυχθεί και αυτός ο τομέας, τόνισε. Η κ. Morgante αναφέρθηκε περαιτέρω στην ανάγκη ψηφιοποίησης του δικτύου, ώστε να μπορούν «έξυπνοι» μετρητές να υπολογίζουν το μείγμα αερίων που θα χρησιμοποιείται. Σχολίασε ότι, αν το πρόγραμμα ανάπτυξης του βιομεθανίου είναι «βαρύ» και γραφειοκρατικό, αυτό δεν θα βοηθήσει ιδίως τις μικρές εταιρείες. Συν τοις άλλοις, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης και στη σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία.

Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer, Όμιλος Motor Oil

Στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κλιματικούς στόχους αναφέρθηκε η chief sustainability officer του Ομίλου Motor Oil Έλενα Αθουσάκη, προσθέτοντας ότι υπάρχει κενό ανάμεσα στη φιλοδοξία και την πραγματικότητα και πως οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες αποτελεσματικές και ως προς το κόστος. Επιπλέον, εξήγησε πώς μπορούν οι προκλήσεις τις πράσινης μετάβασης να λειτουργήσουν και ως ευκαιρία για επενδύσεις και συνεργασίες. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα low carbon επενδύσεων και joint ventures της εταιρείας της, μεταξύ άλλων με τη ΔΕΗ για το ελληνικό υδρογόνο. Άλλοι τομείς στους οποίους αναφέρθηκε η κ. Αθουσάκη είναι τα βιοκαύσιμα για πλοία, η διαχείριση αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας και οι φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Θάλεια Βαλκούμα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Faria Renewables

Η απανθρακοποίηση δεν είναι απλώς περιβαλλοντική αναγκαιότητα, είναι και στρατηγική ανάπτυξης, στην οποία η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα, τόνισε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Faria Renewables Θάλεια Βαλκούμα. Τα τελευταία 8 χρόνια η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο όσον αφορά την απανθρακοποίηση, επεσήμανε, αναφέροντας ότι το σχετικό ποσοστό για την Ελλάδα είναι 41%, υψηλότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσθεσε ότι και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας η χώρα μας κάλυψε το 2024 με ΑΠΕ περισσότερο από το 50% της ζήτησης. Αναφέρθηκε επίσης στην προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και στη στήριξη που υπάρχει από την κυβέρνηση. Τέλος, η κ. Βαλκούμα έδωσε έμφαση στα προγράμματα απανθρακοποίησης σε Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη και νησιά.

Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

Στην πορεία της ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας στη χώρα μας, ξεκινώντας τη δεκαετία του ’70 από τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) Κωστής Σταμπολής. Μίλησε για αναπτυξιακό boom τα τελευταία χρόνια στον τομέα, μεταξύ άλλων με τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Τόνισε πως, παρότι φτάσαμε στο 50% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στο σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας το σχετικό ποσοστό είναι 22%, καθώς υπάρχει υστέρηση στις μεταφορές, τις κατασκευές και τη βιομηχανία. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), των μικρών υδροηλεκτρικών έργων, της γεωθερμικής ενέργειας και της ενέργειας από βιομάζα και βιομεθάνιο. Σχολίασε ότι οι ΑΠΕ δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς το σύνολο του ενεργειακού συστήματος και με το target model που χρησιμοποιούμε σήμερα αυτό καταλήγει σε μια υψηλή τιμή.

Rosen Plevneliev, πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας

Η δύναμη χωρίς σοφία δεν αρκεί, υπογράμμισε ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Rosen Plevneliev, συνδέοντας τη γεωπολιτική αστάθεια με την ανάγκη βιώσιμης ηγεσίας και επιστημονικής προσέγγισης στην κλιματική κρίση. Όπως είπε, «είδαμε ισχυρούς ηγέτες αλλά όχι σοφούς», ενώ αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή, τόνισε την «αποτυχία του Πούτιν να κατανοήσει τη δύναμη και το θάρρος του ουκρανικού έθνους». Επισήμανε ότι βιωσιμότητα σημαίνει κράτος δικαίου, θεσμούς και ισότητα - «όχι άρνηση της επιστήμης», όπως πράττουν ορισμένοι ηγέτες που αρνούνται την κλιματική αλλαγή. Στη Βουλγαρία, ανέφερε, οι πυρκαγιές έχουν αυξηθεί κατά 10%, απόδειξη των επιπτώσεων της θέρμανσης του πλανήτη.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας του στοχεύει σε μακροχρόνια βιώσιμα έργα: «Μέχρι το 2035 θα λειτουργούν οι ασφαλέστεροι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Ευρώπη», είπε, προσθέτοντας ότι η Σόφια έχει απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ και η περιφερειακή διασύνδεση, κατέληξε, δείχνουν ότι «κινηθήκαμε σε μακροχρόνιες λύσεις, όχι σε κάτι βραχυχρόνιο που δεν θα άντεχε αύριο».



Hakima El Haite, Πρόεδρος του African Pact, Μέλος του UN Zero Waste, μέλος του Διεθνούς Κέντρου Nizami Ganjavi

«Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και η επιβίωση μιας χώρας σημαίνει σωτηρία για ολόκληρο τον κόσμο», υπογράμμισε η πρόεδρος του African Pact και μέλος του UN Zero Waste Hakima El Haite. Η ίδια σημείωσε ότι «από τη Συμφωνία των Παρισίων μιλούσαμε για τις κλιματικές καταστροφές στην Αφρική, αλλά σήμερα και η Ευρώπη βιώνει το θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της». Επισήμανε ότι η απειλή είναι πλέον παγκόσμια και οι διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Έθνη για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C παραμένουν δύσκολες, με μόλις 62 χώρες να έχουν αποδεχθεί τις δεσμεύσεις. Κάλεσε σε νέα παγκόσμια ηγεσία, τονίζοντας ότι «ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ μπορούν να ηγηθούν – μόνο η Ευρώπη διαθέτει το θεσμικό και ηθικό κύρος να το κάνει». Η Ευρώπη, είπε, πρέπει να αναλάβει τον ρόλο αρχιτέκτονα της οικονομικής διάστασης της Συμφωνίας των Παρισίων μέσα από μια βαθύτερη σύζευξη με την Αφρική. «Η ήπειρός μας είναι η μεγαλύτερη αποθήκη ήλιου και ανέμου στον κόσμο» σημείωσε «και μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα κοινό πράσινο μέλλον βασισμένο στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την τήρηση των δεσμεύσεων».

Gavin Schmidt, Επιστήμονας του Κλίματος, Εταίρος της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης και της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης, ΗΠΑ

Οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει εδώ και δεκαετίες για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και σήμερα τα δεδομένα δείχνουν πως οι προβλέψεις τους επιβεβαιώνονται με δραματικό τρόπο: βροχοπτώσεις, φωτιές και πλημμύρες σε παγκόσμια κλίμακα. «Δεν μας δίνει χαρά ότι αποδείχθηκε πως είχαμε δίκιο», ανέφερε ο επιστήμονας του κλίματος και εταίρος της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης και της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης Gavin Schmidt, ειδικά «όταν οι αποδείξεις έρχονται μέσα από ανθρώπινο πόνο και απώλειες». Όπως εξήγησε, ο ρυθμός των μεταβολών είναι ταχύτερος απ’ ό,τι υπολογιζόταν, και η μόνη ρεαλιστική στρατηγική για σταθεροποίηση της θερμοκρασίας είναι η επίτευξη μηδενικών εκπομπών. «Όσο πιο γρήγορα φτάσουμε στο σημείο μηδέν, τόσο μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη μείωση της χρηματοδότησης στις επιστήμες στις ΗΠΑ και την πτώση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. «Υπάρχει πολλή δουλειά να κάνουμε – καλύτερες παρατηρήσεις, νέα μοντέλα, ανοιχτή επικοινωνία. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας, αλλά μας τρομάζει η ταχύτητα με την οποία επαληθεύονται οι προειδοποιήσεις μας».

Gidon Bromberg, Συνδιευθυντής της EcoPeace Middle East, Ισραήλ

«Η EcoPeace Middle East είναι μια οργάνωση με την οποία συναποφασίζουμε, Εβραίοι και Άραβες. Λέμε ότι παλεύουμε για την ίδια γη, αλλά λόγω της κλιματικής κρίσης τελικά δεν θα έχουμε καν γη», ανέφερε ο συνδιευθυντής της EcoPeace Middle East Gidon Bromberg και παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο ενεργειακής διασύνδεσης, που θα μπορούσε να μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε πάροχο καθαρής ενέργειας για την Ευρώπη. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ενός «τριγώνου του ήλιου» μεταξύ της νότιας ερήμου της Ιορδανίας, της Neom στη Σαουδική Αραβία και της χερσονήσου του Σινά στην Αίγυπτο – ενός χώρου 10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αφιερωμένου στην παραγωγή 135 GW φωτοβολταϊκής και 35 GW αιολικής ενέργειας. Το έργο στοχεύει να καλύψει τη ζήτηση Ιορδανίας, Παλαιστίνης και Ισραήλ, αλλά και να εξαγάγει επιπλέον 30% καθαρής ενέργειας προς ευρωπαϊκές αγορές, συμβάλλοντας στην ενεργειακή διαφοροποίηση και στη μείωση εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ανάλυση τιμών χονδρικής σε Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία δείχνει ότι η «ηλεκτρική ενέργεια του ήλιου» μπορεί να καταστεί ανταγωνιστική μέσα στην επόμενη δεκαετία. Όπως υπογράμμισε, η συνεργασία Ιορδανίας, Ισραήλ και Παλαιστίνης σε ένα κοινό ενεργειακό όραμα έχει «ιστορική σημασία» για τη σταθερότητα και την οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής. Η Μέση Ανατολή, είπε, μπορεί να εξελιχθεί από επίκεντρο συγκρούσεων σε κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας πράσινης μετάβασης.

Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Ενέργειας και Μέλος ΔΣ του Spinelli Group

«Η βιωσιμότητα δεν είναι θεωρητική έννοια αλλά πρακτική επιλογή που συνδέει το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία», τόνισε ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Ενέργειας Νικόλας Φαραντούρης. Όπως είπε, η φιλοσοφία αυτή διαπερνά την πρόσφατη έκθεση της ΕΕ για τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στον ΟΗΕ. Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, υπενθύμισε ότι μετά την αναδίπλωση των ΗΠΑ στη χρηματοδότηση του Οργανισμού και των δράσεων για το κλίμα, «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ο μεγαλύτερος υποστηρικτής και χρηματοδότης του». Και όπως είπε χαρακτηριστικά, «όποιος πληρώνει τον λογαριασμό έχει και λόγο στο μενού - και το μενού είναι η βιωσιμότητα». Η Ευρώπη, πρόσθεσε, οφείλει να ηγηθεί με τόλμη και γενναιότητα στην παγκόσμια προσπάθεια για το κλίμα, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ισορροπία. Η βιωσιμότητα, υπογράμμισε, «ταυτίζεται με την ειρήνη» και αποτελεί απάντηση ακόμη και στα αίτια των μεταναστευτικών ροών. «Οι πιο επιτυχημένες χώρες και επιχειρήσεις», κατέληξε, «είναι εκείνες που έχουν ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στην καρδιά της ανταγωνιστικότητάς τους».

Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Διευθυντής Πληροφορικής, MIT Media Lab

H πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τόνισε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και διευθυντής Πληροφορικής του MIT Media Lab Μιχάλης Μπλέτσας, φέρνοντας ως παράδειγμα τα μοντέλα προβλέψεων για το κλίμα. Σχολίασε ότι η φθηνή τιμή της ηλιακής ενέργειας οφείλεται στο dumbing της Κίνας, με στόχο, όπως είπε, την καταστροφή της ευρωπαϊκής και αμερικανικής βιομηχανίας. Χαρακτήρισε ως τη μόνη πραγματικά μακροπρόθεσμη ενεργειακή λύση την πυρηνική σύντηξη, στην οποία είπε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος. Ο κ. Μπλέτσας τόνισε ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην αποθήκευση ενέργειας και τα «έξυπνα» δίκτυα, πεδία στα οποία η πληροφορική και η ΑΙ μπορούνα να βοηθήσουν. Από την άλλη, σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τον ρόλο της τεχνολογίας, σχολιάζοντας σε αυτό το πλαίσιο ότι –προς το παρόν– η ΑΙ καταναλώνει πολλή ενέργεια.

Giles Dickson, Διευθύνων Σύμβουλος, WindEurope

Για τις εξελίξεις στο πεδίο της αιολικής ενέργειας μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της WindEurope Giles Dickson, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα υπεράκτια και πλωτά αιολικά πάρκα καθώς και στα υβριδικά onshore πάρκα, που συνδυάζουν αιολική και ηλιακή ενέργεια καθώς και αποθήκευση. Τόνισε ότι η Ευρώπη μπορεί πλέον να παράγει υλικό χρήσιμο στην πράσινη μετάβαση, φέρνοντας ως παράδειγμα το εργοστάσιο μαγνητών σπάνιων γαιών στην Εσθονία. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ψηφιακή διάσταση της αιολικής ενέργειας και τη σημασία της κυβερνοασφάλειας για την προστασία ενεργειακών υποδομών. Σχολίασε, τέλος, ότι αυξάνεται το ποσοστό ανεμογεννητριών που αποσύρονται και στη συνέχεια ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται.

Emily Shuckburgh, Διευθύντρια του Cambridge Zero, Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

Έχουμε ήδη ένα μεγάλο μέρος των τεχνολογιών που χρειαζόμαστε στην πάλη κατά της κλιματικής αλλαγής, τόνισε η διευθύντρια του Cambridge Zero από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ Emily Shuckburgh. Έφερε ως παραδείγματα καινοτομίας τους υπερ-ταχείς φορτιστές, το βιο-πλαστικό φυτικής προέλευσης, τα καλύμματα θερμοκηπίων που αυξάνουν την παραγωγικότητα των φυτών κ.ά. Είπε ότι, παρά τον εκτροχιασμό της πράσινης μετάβασης, πολλά πράγματα στην πάλη μας κατά της κλιματικής αλλαγής πάνε καλύτερα. Η ίδια τόνισε ότι η τεχνολογία δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα, αλλά εξίσου μεγάλη σημασία έχουν η χρηματοδότηση και τα μέτρα πολιτικής που θα βοηθήσουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Παναγιώτης Λαδακάκος, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)

Η τεχνολογία παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) Παναγιώτης Λαδακάκος, αναφέροντας ότι πριν από όχι πολλά χρόνια η χωρητικότητα μιας τουρμπίνας παραγωγής ενέργειας ήταν 100 φορές μικρότερη. Επίσης, χάρη στο blade lifter μπορούν ακόμα και οι πιο μεγάλες ανεμογεννήτριες να φτάνουν σε βουνοκορφές. Λέγαμε ότι το κόστος των ΑΠΕ δεν θα πέσει ποτέ κάτω από τα υπόλοιπα καύσιμα, αλλά σήμερα είναι φθηνότερο, σημείωσε. Τόνισε ότι η φθηνότερη κιλοβατώρα στο δίκτυό μας προέρχεται από φωτοβολταϊκά. Το να ξεπεράσουμε το 80-90% παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ θα έχει κόστος, αλλά θα πρέπει να το προσπαθήσουμε βήμα βήμα. Τέλος, σχολίασε ότι η ΑΙ, που μπορεί να βοηθήσει στην πράσινη μετάβαση, έχει μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας, οπότε πρέπει ως προς αυτό να βρεθεί κάποια εξισορρόπηση.