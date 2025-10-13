Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη β' ανάγνωση το εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και κατά τη β' ανάγνωση από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Αντίθετα, όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επέμειναν στην καταψήφιση του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια αύριο, Τρίτη (14/10), και μεθαύριο, Τετάρτη (15/10), με αναμενόμενες τοποθετήσεις και πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης.

Κεραμέως: «Η Κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των εργαζομένων»

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση της β' ανάγνωσης στην Επιτροπή, τόνισε πως «η Κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των εργαζομένων, με πλείστες θετικές ρυθμίσεις» και αναρωτήθηκε «πως είναι δυνατόν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να μην θεωρούν θετικές διατάξεις τη θεσμοθέτηση το επίδομα της γονικής άδειας να είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο και αφορολόγητο. Την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας - λοχείας σε περισσότερες δικαιούχες. Την επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες».

Απαντώντας σε επιμέρους σημεία κριτικής της Αντιπολίτευσης, η υπουργός απέρριψε τις αναφορές για υπερ-εργασία στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,4%. Το ποσοστό αυτό, είπε η κυρία Κεραμέως, «είναι η καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη κατηγορία των μισθωτών εργαζομένων της χώρας».

Η υπουργός κάλεσε την Αντιπολίτευση να μην παρουσιάζει τους εργοδότες ως «κακούς δράκουλες», προσθέτοντας ότι «οι νέες θέσεις εργασίας, δεν έρχονται από τον ουρανό». Σχετικά με το εργαλείο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είπε ότι «δεν είναι δωράκι στους εργοδότες», καθώς «με τον τρόπο αυτό δεν έχουμε απλήρωτες υπερωρίες». Το μέτρο αυτό, υπογράμμισε, «πέτυχε, γι' αυτό και έχουν αύξηση 1.000% στις δηλωθείσες υπερωρίες, όταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το ποσοστό των δηλωθέντων υπερωριών ήταν 0,1%!». Με την Ψηφιακή Κάρτα, συνέχισε, «όφελος έχει ο εργαζόμενος που αμείβεται κατά 48% περισσότερο απ' όσο αμειβόταν» και ανακοίνωσε ότι «ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου μόλις τώρα υπογράφει μια εγκύκλιο για την νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στο χονδρεμπόριο, στην ενέργεια, στις διοικητικές υπηρεσίες του τουρισμού, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες».

Η υπουργός επισήμανε ότι «για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, το ισοζύγιο αποχωρήσεων - προσλήψεων είναι θετικό». Οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης έχουν αυξηθεί κατά 76,4% από το 68% ή 69% των προηγούμενων ετών, ενώ οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης είναι λιγότερες. Αναφορικά με τη φυγή νέων στο εξωτερικό, η υπουργός αντέτεινε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat «μέχρι το 2023 - τα 13 τελευταία χρόνια - φύγανε από τη χώρα μας για να εργαστούν στο εξωτερικό 680.000 συμπολίτες μας κι έχουν επιστρέψει 420.000, ποσοστό 65%».

Ευθυμίου: «Νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό, ασφάλεια και απλούστευση διαδικασιών»

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, τόνισε ότι «στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, η ανεργία μειώθηκε στο 8%, η αύξηση της απασχόλησης είναι 3,5% σε ετήσια βάση, τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη σύγκλιση των κοινωνικών ομάδων».

Σχετικά με το νομοσχέδιο, η κυρία Ευθυμίου τόνισε ότι «επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο, να αντιμετωπίσει γραφειοκρατικές διαδικασίες, να απλουστεύσει τις διαδικασίες, να ενσωματώσει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και να εξορθολογήσει προς το καλύτερο τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, να βελτιώσει τις συνθήκες για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας». Κατηγόρησε την Αντιπολίτευση ότι «υψώνει τεχνητά τείχη και ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, ασκώντας μια ισοπεδωτική πολιτική, με την οποία διαγράφει όλες τις ευνοϊκές για τους εργαζόμενους» με στόχο «να δημιουργηθούν συνθήκες ακραίας πόλωσης». Εστίασε στις ασφαλιστικές διατάξεις και αυτές που αφορούν τα Ταμεία, λέγοντας πως «θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όχι με κορώνες, αλλά στην βάση των συγκυριών και τις σύγχρονες απαιτήσεις».

Αντιπολίτευση: «Ψευδεπίγραφο» το νομοσχέδιο για δίκαιη εργασία

Στον αντίποδα, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επέμειναν στην απόσυρση του νομοσχεδίου, εστιάζοντας κυρίως στη διάταξη που επιτρέπει τις 13 ώρες απασχόλησης σε έναν εργοδότη. Υποστήριξαν ότι το νομοσχέδιο «έρχεται να απορρυθμίσει ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις», «δεν απαντά στα ουσιαστικά προβλήματα των εργαζομένων» και «εντατικοποιεί τους όρους εργασίας», καθώς οι Έλληνες εργαζόμενοι εργάζονται κατά μέσο όρο 39,8 ώρες εβδομαδιαίως. Τόνισαν ότι οι μισθοί είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη (17.013 ευρώ ετησίως) και ανέδειξαν την έλλειψη συλλογικών σχέσεων εργασίας, καθώς μόλις το 20% των εργαζομένων καλύπτεται από αυτές, όταν η Ευρωπαϊκή Οδηγία θέτει στόχο 80%. Τα κόμματα χαρακτήρισαν ψευδεπίγραφο τον τίτλο περί «δίκαιης εργασίας», υπογραμμίζοντας ότι προβλέπεται κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης, εισαγωγή υπερωριών στην εκ περιτροπής εργασία και ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας χωρίς αίτημα του εργαζόμενου.