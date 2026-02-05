ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΝ: Δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
Περιβάλλον
13:44 - 05 Φεβ 2026

ΥΠΕΝ: Δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν στη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη δικτύων πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. 

Ειδικότερα, το Υπουργείο υπέγραψε προγραμματικές συμβάσεις με την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και τους Δήμους Πύλης, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Κορίνθου, Θέρμης Διός/Ολύμπου, Ορεστιάδας, Έδεσσας, Αμφίκλειας- Ελάτειας, Νέστου, Τεμπών, Μαντουδίου και Δομοκού, ενώ σύντομα αναμένεται να προστεθούν και άλλες περιοχές. Οι εν λόγω συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ αφορούν την υλοποίηση σχετικών έργων, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της Δράσης για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των εγκεκριμένων αποφάσεων ένταξης.

Οι παρεμβάσεις στους ΟΤΑ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της βατότητας και της ασφάλειας διαδρομών, τη σήμανση και πληροφόρηση επισκεπτών, ήπιες τεχνικές εργασίες και έργα προστασίας, καθώς και δράσεις ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος. Στόχος των προγραμματικών συμβάσεων είναι η ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €23, με σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της ΔΕΗ
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €23, με σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της ΔΕΗ

Ολοκληρώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου και Κυκλάδων
Περιβάλλον

Ολοκληρώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου και Κυκλάδων

Fitch: Δεν αναμένεται αναβάθμιση της Ελλάδας, παρά τις θετικές προσδοκίες
Οικονομία

Fitch: Δεν αναμένεται αναβάθμιση της Ελλάδας, παρά τις θετικές προσδοκίες

Νέες παρατάσεις έως τον Ιούνιο για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»
Ειδήσεις

Νέες παρατάσεις έως τον Ιούνιο για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

Πολιτική
16/05/2026 - 10:24

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για την ακρίβεια: «Λυπάται και θυμώνει» για ένα δικό του επίτευγμα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 10:12

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

Οικονομία
16/05/2026 - 09:59

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 08:11

Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι

Ειδήσεις
16/05/2026 - 08:00

ΗΠΑ: Ο μέσος δανειολήπτης που αθετεί φοιτητικό δάνειο είναι σχεδόν 40 ετών

Χρηματιστήρια
15/05/2026 - 23:33

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
15/05/2026 - 23:19

Προειδοποίηση Τραμπ στην Ταϊβάν να μην επιδιώξει την ανεξαρτησία της από την Κίνα

Ειδήσεις
15/05/2026 - 22:58

Λίβανος: Εντολή εκκένωσης του ισραηλινού στρατού για περιοχές της Τύρου

Ειδήσεις
15/05/2026 - 22:35

Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200

Πολιτική
15/05/2026 - 22:15

Μανιάτης στην Κομισιόν για τα βιολογικά προγράμματα: Η κυβέρνηση τιμωρεί τους συνεπείς παραγωγούς

Ειδήσεις
15/05/2026 - 21:58

Βιασμός 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Ήταν συναινετικό», ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί

Ειδήσεις
15/05/2026 - 21:40

ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία

Magazino
15/05/2026 - 21:36

Forbes: Πώς να κάνουμε «έξυπνο» shopping χωρίς τύψεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ