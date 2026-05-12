«Ελ Νίνιο»: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το θερμότερο έτος στην ιστορία

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό «Ελ Νίνιο» αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο των θερμοκρασιών παγκοσμίως τους επόμενους μήνες και πιθανότατα θα καταστήσει το 2027 τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με επιστήμονες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ των βρετανικών Times, το καιρικό αυτό φαινόμενο θα μπορούσε να φέρει την επιστροφή θερμοκρασιών 40°C στη Βρετανία - κάτι που είχε συμβεί μόνο το 2022 - καθώς και αύξηση στις τιμές τροπικών καλλιεργειών, όπως ο καφές και η ζάχαρη.

Τι είναι το «Ελ Νίνιο»

Ειδικότερα, όσον αφορά την εκδήλωση του φαινομένου, το «Ελ Νίνιο» προκαλείται από την απελευθέρωση θερμότητας από τον Ειρηνικό Ωκεανό και εμφανίζεται περίπου τρεις φορές ανά δεκαετία, εκθέτοντας ορισμένες περιοχές του κόσμου σε πλημμύρες, άλλες σε ξηρασία και αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες από το ένα φθινόπωρο έως το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο τεσσάρων μετεωρολογικών φορέων, μεταξύ των οποίων και η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει πλέον 82% πιθανότητα να σχηματιστεί φέτος ένα «πολύ ισχυρό» Ελ Νίνιο.

«Είναι δίκαιο να το αποκαλέσουμε ένα σούπερ Ελ Νίνιο», δήλωσε ο Μαρκ Μάσλιν, καθηγητής επιστήμης γήινων συστημάτων στο University College του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι ίσως πρόκειται για το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Όπως επισημαίνεται, προηγούμενα «Ελ Νίνιο» έχουν επηρεάσει σημαντικά την παραγωγή τροφίμων, συμβάλλοντας στη μείωση της ρωσικής συγκομιδής σιταριού του 2010 κατά ένα τρίτο, καταστρέφοντας καλλιέργειες καφέ στη νότια Βραζιλία το 1982 και ίσως ακόμη προκαλώντας τις εξεγέρσεις για το ψωμί που σηματοδότησαν την αρχή της Γαλλικής Επανάστασης το 1789.

Παρότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office) έχει προβλέψει 40% πιθανότητα το φετινό καλοκαίρι να είναι «ζεστό» όπως εκείνο του 2022, δεν θεωρείται ότι αυτό θα οφείλεται στο «Ελ Νίνιο», το οποίο θα αρχίσει να επηρεάζει τον καιρό στη Βρετανία από το φθινόπωρο.

Προβλέψεις για τη θερμότερη χρονιά από ποτέ

Ο Ζικ Χάουσφεδερ, κλιματολόγος του οργανισμού Berkeley Earth, ο οποίος παρακολουθεί τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, εκτίμησε ότι υπάρχει 73% πιθανότητα η επόμενη χρονιά να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, εξαιτίας του συνδυασμού του «Ελ Νίνιο» και των εκπομπών άνθρακα που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το «Ελ Νίνιο» προβλέπεται να φέρει πιο ξηρό από το κανονικό καιρό στον Αμαζόνιο, την Αυστραλία, την Αφρική και την Ινδία, και πιο υγρές συνθήκες στη Βόρεια Αμερική και την Κίνα.

«Οποιαδήποτε ιδιαίτερα ζεστή περίοδος έχουμε αυτό το καλοκαίρι θα είναι απλώς αποτέλεσμα της συνηθισμένης κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Μάσλιν. «Το Ελ Νίνιο θα αρχίσει πραγματικά να γίνεται αισθητό από το φθινόπωρο. Θα μπορούσαμε να δούμε ξανά θερμοκρασίες-ρεκόρ της τάξης των 40°C το επόμενο καλοκαίρι».

Όπως τονίζουν οι Times, στη Βρετανία όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40°C το καλοκαίρι του 2022, καταγράφηκαν 2.800 επιπλέον θάνατοι ατόμων άνω των 65 ετών, ενώ μια πυρκαγιά στο Γουένινγκτον, στο ανατολικό Λονδίνο, κατέστρεψε 19 σπίτια.

Πέρυσι, η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή προειδοποίησε ότι η Βρετανία δεν είναι προετοιμασμένη για μελλοντικούς καύσωνες, οι οποίοι αναμένεται να προκαλέσουν στρεβλώσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές και υπερθέρμανση σε κατοικίες που έχουν σχεδιαστεί για ψυχρότερες θερμοκρασίες.

Αν και η Βρετανία επηρεάζεται λιγότερο από το «Ελ Νίνιο» σε σχέση με άλλες χώρες, εισάγει περίπου τα δύο πέμπτα των τροφίμων της από το εξωτερικό.

«Θα μπορούσαμε να δούμε ξηρασία σε περιοχές παραγωγής καφέ, όπως η Βραζιλία», δήλωσε η Έμιλι Μπλακ, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, προσθέτοντας ότι ενδέχεται επίσης να διαταραχθούν οι καλλιέργειες ρυζιού, φοινικέλαιου και ζάχαρης.

Ο Μάσλιν δήλωσε ότι η επανεμφάνιση του φαινομένου κάθε λίγα χρόνια σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή πιθανότατα θα εξελίσσεται με «άλματα», με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται κατά τα έτη του «Ελ Νίνιο» και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται για μερικά χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο «Ελ Νίνιο» συνέβαλε ώστε το 2024 να καταγραφεί ως η θερμότερη χρονιά στην ιστορία, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει για πρώτη φορά τους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η Κάθριν Χέιχο, κλιματολόγος στο Texas Tech University, δήλωσε ότι το φαινόμενο λειτουργεί σαν «να πατάς το τούρμπο» στην υπερθέρμανση που προκαλεί η καύση ορυκτών καυσίμων.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρομοίασε την ήδη θερμασμένη ατμόσφαιρα της Γης με έναν εξαντλημένο άνθρωπο με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

«Επηρεάζει την τροφή, επηρεάζει την οικονομία, επηρεάζει το νερό. Ποιος δεν είναι συνδεδεμένος σήμερα; Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τρόπους που ποτέ δεν φανταζόμασταν», είπε.