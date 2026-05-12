Παύλος Χρηστίδης στο «R»: Το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει κοινωνική ευαισθησία και κυβερνητική σοβαρότητα

«Η συζήτηση για την εργασία δεν μπορεί να γίνεται με όρους προηγούμενων δεκαετιών, όταν αλλάζουν τόσο γρήγορα η τεχνολογία, η παραγωγή και η ίδια η καθημερινότητα των ανθρώπων. Η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται μόνο στους δείκτες ανάπτυξης. Μετριέται και στο αν ένας άνθρωπος μπορεί να δουλεύει με αξιοπρέπεια, να έχει χρόνο για την οικογένειά του και να νιώθει ασφάλεια για το μέλλον του. Ο κόσμος ζητά αξιοπιστία, σοβαρότητα και συνέπεια. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ανθρώπων που δεν θέλουν ούτε συντήρηση χωρίς κοινωνική ευαισθησία ούτε εύκολα συνθήματα χωρίς σχέδιο. Χρειάζεται μια προοδευτική δύναμη που να μπορεί να συνδυάσει κοινωνική ευαισθησία με κυβερνητική σοβαρότητα».

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε στο Reporter.gr ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης. Ο βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών τοποθετείται, μεταξύ άλλων, για την πρωτοβουλία του κόμματος να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο για την τετραήμερη εργασία, τις προκλήσεις ενόψει των επόμενων εκλογών, καθώς και τα διακυβεύματα που αφορούν το μέλλον της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Παύλου Χρηστίδη στο «R»

Το ΠΑΣΟΚ έθεσε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου την τετραήμερη εργασία. Καλέσατε, μάλιστα, τη Νίκη Κεραμέως σε debate επί του θέματος. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρωτοβουλία; Σε ποιους παράγοντες πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να εστιάσει η πολιτεία ως προς τον μετασχηματισμό της εργασίας αλλά και της οικονομίας ευρύτερα στον 21ο αιώνα;

«Η εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει πάντα αλλαγές στην εργασία και την ζωή των εργαζομένων. Το ερώτημα είναι υπέρ ποιου θα λειτουργήσει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Η συζήτηση για την εργασία δεν μπορεί να γίνεται με όρους προηγούμενων δεκαετιών, όταν αλλάζουν τόσο γρήγορα η τεχνολογία, η παραγωγή και η ίδια η καθημερινότητα των ανθρώπων. Στις συναντήσεις που κάνω κάθε μέρα με εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα και στον Νότιο Τομέα Αθηνών, ιδιαίτερα με νέους εργαζόμενους και γονείς, ακούω όλο και πιο συχνά το ίδιο πράγμα: υπάρχει μεγάλη κόπωση και ταυτόχρονα μια αίσθηση ότι, παρά την προσπάθεια, η ποιότητα ζωής δεν βελτιώνεται.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι η πολιτεία οφείλει να ανοίξει σοβαρά τη συζήτηση για το πώς θα δουλεύουμε τα επόμενα χρόνια. Η τετραήμερη εργασία δεν είναι σύνθημα ούτε κάτι που εφαρμόζεται οριζόντια από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια ευρωπαϊκή συζήτηση που συνδέεται με την παραγωγικότητα, την τεχνολογική πρόοδο, την ψυχική υγεία, την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και τελικά με την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της οικονομίας.

Το debate που πρότεινα στη Νίκη Κεραμέως έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο. Να συζητήσουμε σοβαρά και δημόσια για το πού πηγαίνει η εργασία στην Ελλάδα. Γιατί μέχρι σήμερα η κυβέρνηση συχνά αντιμετωπίζει τις αλλαγές μόνο μέσα από τη λογική της ευελιξίας για τις επιχειρήσεις και όχι μέσα από μια συνολική στρατηγική για την κοινωνία και την οικονομία.

Η δική μας θέση είναι ότι ο μετασχηματισμός της οικονομίας πρέπει να στηριχθεί σε τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Πρώτον, σε καλύτερους μισθούς και ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν και να χτίσουν τη ζωή τους εδώ. Δεύτερον, σε επενδύσεις στην καινοτομία, στις ψηφιακές δεξιότητες και στην παραγωγική αναβάθμιση της χώρας. Και τρίτον, σε μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην ποιότητα ζωής.

Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται μόνο στους δείκτες ανάπτυξης. Μετριέται και στο αν ένας άνθρωπος μπορεί να δουλεύει με αξιοπρέπεια, να έχει χρόνο για την οικογένειά του και να νιώθει ασφάλεια για το μέλλον του».

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είπατε πως «η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Μετριέται στο πώς ζει ο συνάνθρωπός μας». Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα ενδεικτικό στίγμα της δυναμικής των κομμάτων, το οποίο προς το παρόν σας δείχνει σταθερά στη δεύτερη θέση, αλλά μακριά από τη διεκδίκηση της πρωτιάς, παρά τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό στους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές;

«Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα στιγμιότυπο της συγκυρίας. Δεν τις αγνοούμε, αλλά ούτε πιστεύω ότι η πολιτική μπορεί να λειτουργεί με όρους καθημερινής δημοσκοπικής αγωνίας. Ο κόσμος σήμερα ζητά κάτι βαθύτερο από μια καλή επικοινωνιακή στιγμή. Ζητά αξιοπιστία, σοβαρότητα και συνέπεια.

Αυτό που βλέπω, είναι ανθρώπους που έχουν κουραστεί από τον πολιτικό θόρυβο και τις μεγάλες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Υπάρχει μια διάχυτη ανάγκη για σταθερότητα και κανονικότητα. Και πιστεύω ότι εκεί κρίνεται τελικά και η προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι μεγαλύτερο, πρέπει να πείσουμε ότι δεν είμαστε απλώς μια δύναμη διαμαρτυρίας ή σχολιασμού. Ότι έχουμε σχέδιο για την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, τη στέγαση, τη δημόσια υγεία, την εργασία. Και ταυτόχρονα ότι έχουμε πολιτική κουλτούρα θεσμικής σοβαρότητας, χωρίς τοξικότητα και χωρίς αλαζονεία.

Δεν πιστεύω στις εύκολες ανατροπές ούτε στις τεχνητές πολώσεις. Οι κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται σταδιακά. Χτίζονται όταν οι πολίτες βλέπουν ότι υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων και ότι κάποιος βρίσκεται δίπλα τους όχι μόνο στις εκλογές αλλά και στην καθημερινότητα.

Αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο περισσότεροι πολίτες θα αναζητήσουν μια δύναμη που μπορεί να συνδυάσει σοβαρότητα, κοινωνική ευαισθησία και κυβερνητική αξιοπιστία».

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και εσωτερικές διαφωνίες ως προς τη στρατηγική της διεύρυνσης. Επομένως, γεννάται το ερώτημα: σε ποιους πολίτες απευθύνεται τελικά το ΠΑΣΟΚ για συμπόρευση και με ποια πολιτικά και αξιακά κριτήρια;

«Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά υπήρξε μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική παράταξη που εξέφραζε ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινή ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και προοπτική. Νομίζω ότι και σήμερα η χώρα έχει ανάγκη από έναν τέτοιο χώρο σύνθεσης και σοβαρότητας.

Η δική μας στόχευση δεν αφορά στενά κομματικά ακροατήρια. Αφορά κάθε πολίτη που αισθάνεται ότι η ζωή του γίνεται πιο δύσκολη, ότι η εργασία του δεν αμείβεται δίκαια, ότι η πρόσβαση στη στέγη, στην υγεία ή στην εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο άνιση. Και ταυτόχρονα αφορά ανθρώπους που θέλουν θεσμική σταθερότητα, ευρωπαϊκό προσανατολισμό και σοβαρό δημόσιο λόγο. Αυτός είναι ο εξανθρωπισμός της πολιτικής.

Τα πολιτικά και αξιακά κριτήρια είναι καθαρά. Προοδευτική αντίληψη για την κοινωνία, σεβασμός στους θεσμούς, πίστη στη δημοκρατία και απόρριψη τόσο του λαϊκισμού όσο και της αλαζονείας της εξουσίας.

Ξέρετε, ο κόσμος δεν περιμένει από τα κόμματα να συμφωνούν σε όλα εσωτερικά. Αυτό που περιμένει είναι να υπάρχει καθαρή κατεύθυνση και πολιτική ωριμότητα. Οι διαφορετικές απόψεις είναι φυσιολογικές σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Το κρίσιμο είναι αν τελικά μπορείς να συνθέτεις και να προχωράς με ενιαίο σχέδιο.

Και πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ανθρώπων που δεν θέλουν ούτε συντήρηση χωρίς κοινωνική ευαισθησία ούτε εύκολα συνθήματα χωρίς σχέδιο».

Εκλογικά, το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει στις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις να καταγράψει σημαντική δυναμική στην περιφέρεια. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου τα ποσοστά σας παρέμειναν μονοψήφια. Ως βουλευτής που πολιτεύεστε στον Νότιο Τομέα Αθηνών, πού αποδίδετε αυτή την εικόνα και πώς σχεδιάζετε να την ανατρέψετε;

«Τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν διαφορετικές κοινωνικές πιέσεις και διαφορετικές πολιτικές συμπεριφορές. Στην Αττική, για παράδειγμα, βλέπουμε πολύ πιο έντονα το ζήτημα της στέγασης, της καθημερινής ανασφάλειας, της πίεσης στο εισόδημα, του κυκλοφοριακού αλλά και μια γενικότερη απόσταση των πολιτών από την πολιτική.

Στον Νότιο Τομέα, υπάρχουν περιοχές με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας ζωής, αλλά ταυτόχρονα και άνθρωποι που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής, στα ενοίκια, στην καθημερινότητα μιας πόλης που αλλάζει γρήγορα. Άρα χρειάζεται πολιτικός λόγος πιο ουσιαστικός και πιο κοντά στην πραγματική ζωή των πολιτών.

Αυτό κάνουμε σταδιακά μέσα από καθημερινή δουλειά, επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και ανάδειξη συγκεκριμένων ζητημάτων που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων.

Προσωπικά, βρίσκομαι συνεχώς στις γειτονιές του Νοτίου Τομέα, όχι μόνο σε πολιτικές εκδηλώσεις αλλά στην κανονική καθημερινότητα της περιοχής. Γιατί πιστεύω ότι η πολιτική εκπροσώπηση δεν είναι μόνο κοινοβουλευτική παρουσία. Είναι να γνωρίζεις πραγματικά τι απασχολεί μια οικογένεια στην Καλλιθέα, έναν νέο εργαζόμενο στη Νέα Σμύρνη ή έναν επαγγελματία στην Γλυφάδα, το Ελληνικό και τον δήμο Ζωγράφου.

Η αλλαγή αυτής της εικόνας δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα γίνει μέσα από συνέπεια, σοβαρότητα και πραγματική σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες».

Η ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να είναι ζήτημα χρόνου. Πώς θεωρείτε ότι θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ και τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς;

«Δεν μου αρέσει να κάνω πολιτική πάνω σε σενάρια ή προσωπικές κινήσεις άλλων πολιτικών προσώπων. Νομίζω ότι οι πολίτες σήμερα ενδιαφέρονται περισσότερο για το ποιος έχει ουσιαστικές προτάσεις για τη ζωή τους και λιγότερο για αναδιατάξεις κορυφής.

Ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος στην Ελλάδα έχει περάσει μια μακρά περίοδο έντασης, απογοήτευσης και κατακερματισμού. Πιστεύω ότι αυτό που αναζητούν πολλοί πολίτες πλέον είναι σοβαρότητα, θεσμικότητα και πολιτική αξιοπιστία.

Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορική ευθύνη να εκφράσει αυτή την ανάγκη με σύγχρονους όρους. Όχι μέσα από λογικές προσωποκεντρικών εγχειρημάτων, αλλά μέσα από συλλογική δουλειά, πρόγραμμα και σταθερή πολιτική παρουσία στην κοινωνία.

Αντίπαλος μας ήταν, είναι και θα παραμείνει η συντήρηση και οι πολιτικές ανισοτήτων όπως διαμορφώνονται την επταετία Μητσοτάκη. Και δεν θα αλλάξουμε στόχο, από εκείνον της πολιτικής αλλαγής που ζητά το 70% των πολιτών.

Εμείς δεν υποτιμούμε κανέναν πολιτικό αντίπαλο, αλλά δεν θεωρούμε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται έναν ακόμη κύκλο έντονης πόλωσης ή εύκολων υποσχέσεων. Χρειάζεται μια προοδευτική δύναμη που να μπορεί να συνδυάσει κοινωνική ευαισθησία με κυβερνητική σοβαρότητα.

Και θεωρώ ότι εκεί θα κριθούμε όλοι τα επόμενα χρόνια».

Αρκετός κόσμος δεν έχει συγχωρέσει στο ΠΑΣΟΚ τις μνημονιακές πολιτικές που εφάρμοσε. Είστε από τα στελέχη που αναδείχθηκαν μετά το 2015, όταν το κόμμα βρισκόταν σε ορισμένες δημοσκοπήσεις ακόμη και κάτω από το 3%. Πόσο έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ σε σύγκριση με τότε; Έχει προχωρήσει σε μια ουσιαστική κριτική αποτίμηση για τους λόγους που το οδήγησαν σε εκείνο το σημείο;

«Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει ίσως την πιο δύσκολη και επώδυνη πολιτική διαδρομή από οποιοδήποτε μεγάλο κόμμα της Μεταπολίτευσης. Και προφανώς έγιναν λάθη, αστοχίες και επιλογές που τραυμάτισαν τη σχέση εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς.

Ταυτόχρονα, όμως, πιστεύω ότι η ιστορία εκείνης της περιόδου πρέπει να αντιμετωπίζεται με ειλικρίνεια και όχι με απλουστεύσεις. Η χώρα βρέθηκε σε μια πρωτοφανή κρίση και πάρθηκαν αποφάσεις μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται αυτοκριτική. Αντιθέτως, χρειάζεται διαρκής αποτίμηση για το τι δεν κάναμε σωστά, πού απομακρυνθήκαμε από κοινωνικές ανάγκες και γιατί χάθηκε η σχέση εκπροσώπησης με πολλούς πολίτες.

Η μεγάλη αλλαγή σήμερα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια νέα γενιά στελεχών που δεν κουβαλά τις ίδιες λογικές εξουσίας του παρελθόντος. Ανθρώπους που μεγάλωσαν μέσα στην κρίση, είδαν φίλους να φεύγουν στο εξωτερικό, οικογένειες να πιέζονται και νέους ανθρώπους να καθυστερούν να χτίσουν τη ζωή τους.

Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα. Περισσότερη μετριοπάθεια, περισσότερη επαφή με την πραγματικότητα και μεγαλύτερη συνείδηση ότι η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται. Κερδίζεται καθημερινά με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτέλεσμα».